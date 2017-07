Apple Park: rialzo dei prezzi degli immobili nelle vicinanze al nuovo centro direzionale

Il nuovo Apple Park è ufficialmente aperto e con esso stanno avvenendo i primi trasferimenti dei 12.000 dipendenti dell'azienda di Cupertino che nei prossimi mesi si troveranno a lavorare nel nuovo e futuristico complesso direzionale voluto da Steve Jobs e portato avanti anche da Tim Cook. L'arrivo di questo nuovo centro direzionale ha permesso non solo una rivalutazione urbanistica dell'intera zona circostante ma anche una crescita esponenziale del mercato immobiliare con conseguente innalzamento dei prezzi delle abitazioni limitrofe.

La notizia giunge direttamente dal New York Times che ha dichiarato come il prezzo delle case presenti nei dintorni del nuovo Apple Park abbiano subito dal 2011 a oggi un incremento praticamente pari al 100% rispetto a quello che avevano precedentemente. Palese come l'intero complesso creato dall'azienda con la mela morsicata abbia incrementato il mercato delle case ma anche le attività commerciali in generale. Secondo i piani urbanistici nella zona vicina al Campus di Apple sono già in realizzazione quasi 100 progetti urbanistici mai visti in precedenza.

Incredibile la crescita non solo delle costruzioni di abitazioni, come i 120 appartamenti del "The Loft" estensione del presente Main Street, ma anche e soprattutto la nascita di nuove realtà commerciali come hotel ma anche bar e ristoranti che vogliono rispondere alle elevate richieste che arriveranno non appena il nuovo Apple Park risulterà a piena regime. Gli imprenditori stanno cercando di studiare servizi specifici per i dipendenti della società di Cupertino che passeranno certamente molto tempo nel nuovo Campus. In questo caso il nuovo Hotel Residence Inn ha deciso di implementare la propria offerta personalizzando specificatamente servizi per manager e uomini di affari.

Non solo imprenditori ma anche semplici turisti si stanno affacciando in questa zona mentre i lavori sono ancora in fase di esecuzione. Gli abitanti della zona non hanno mai visto niente di simile prima d'ora, parlando proprio dell'apporto di turismo da quando sono iniziati i lavori al nuovo Apple Park. Molte persone vengono per scattare foto agli edifici del Campus, ci sono via vai di droni o elicotteri per le riprese dall'alto e molti giornalisti vengono spesso per realizzare servizi sull'andamento dei lavori del parco.

Il campus di Apple è uno degli ultimi grandi progetti ideati da Steve Jobs, il visionario co-fondatore di Apple, scomparso sei anni fa. Solo pochi mesi prima della sua morte è riuscito ad andare al primo Consiglio comunale di Cupertino esternando la sua visione di come doveva essere il nuovo quartiere con il Campus di Apple. Un piano fortemente futuristico con un edificio centrale a forma di astronave circolare caratterizzato da una moltitudine di vetrate capaci di favorire la creatività e la collaborazione al proprio interno. Due anni più tardi, il Consiglio ha approvato all'unanimità i piani per il campus e il nuovo Apple Park è divenuto realtà.

Il nuovo Apple Park sarà ad impatto praticamente zero grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico da oltre 17 megawatt che riuscirà ad alimentare completamente la struttura. Oltretutto la scelta architettonica della struttura principale, quella a forma di astronave, permetterà di godere di una ventilazione completamente naturale per oltre nove mesi l'anno riuscendo dunque a divenire uno degli edifici più "naturali" al mondo. Sarà presente anche un centro fitness da oltre 9.000 metri quadri per tutti i dipendenti che ne vorranno usufruire. Non solo perché verranno impiantati negli oltre 400.000 metri quadri di superficie totale la bellezza di 8000 piante tra alberi e piante di varia natura pronti a dare vita ad un parco che permetterà di camminare per oltre due miglia tra sentieri, frutteti ed un laghetto derivante dalla fontana principale situata al centro della struttura circolare.

L'intero progetto mette in mostra l'ossessione di Apple per la natura ma anche per i dettagli. Le finestre completamente personalizzate sono state realizzate in Germania e sono considerati i più grandi pannelli al mondo in vetro curvato. Presenti anche due porte in vetro alte la bellezza di oltre 30 metri sono state posizionate all'ingresso. Non solo perché la finitura del cemento nel garage sotterraneo è stata realizzata in modo così brillante da poter sembrare praticamente vetro.