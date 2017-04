Apple interessata alla divisione semiconduttori NAND di Toshiba. In coda assieme ad Amazon e Google

Toshiba, una delle più importanti aziende al mondo produttrici di hard disk e non solo, ha dichiarato bancarotta assieme alla Westinghouse durante l'importante operazione per la produzione di reattori nucleari di nuova generazione. Un'operazione che non ha permesso all'azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati e che addirittura ha fatto sì che per tornare rapidamente sulla giusta strada servissero la bellezza di 9 miliardi di dollari. Una cifra decisamente importante che alla dirigenza di Toshiba hanno pensato di ottenere mettendo in vendita la divisione dei semiconduttori che sembra far gola a molte aziende come Apple, Amazon e Google.

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni dei giornali nipponici, la lista delle aziende che hanno già realizzato alcune proposte di acquisto si sta ampliando giorno dopo giorno. A chiedere la proprietà del settore NAND di Toshiba vi sono leader sul mercato quali Western Digital, TSMC e Micro Technology, ma anche Foxconn e Seagate e non ultime anche Amazon, Google e appunto Apple. Interessante sembra essere la proposta economica arrivata dalla Silver Lake, azienda americana con capitale privato, che avrebbe addirittura proposto ai giapponesi oltre 18 miliardi di dollari per l'acquisizione del dipartimento in vendita.

Apple è da tempo cliente di Toshiba per le unità Flash da inserire nei propri dispositivi e questo potrebbe delineare una proposta di acquisizione importante in modo da portare in quel di Cupertino anche tale divisione specializzata. Stessa cosa per Google che come Amazon avrebbe intenzione di utilizzare tale divisione per portare tali componenti nei propri data center permettendone l'ampliamento e il potenziamento.

Attualmente, Toshiba e WD insieme rappresentano il 35% della globale produzione di memorie flash NAND, secondo DRAMeXchange. Il fornitore leader di NAND flash, Samsung, ha invece una quota pari al 36%, con Micron-Intel e SK Hynix che contano rispettivamente per il 17% e il 12%. Se si guarda il tutto dal punto di vista finanziario, l’ultimo report trimestrale di Toshiba mostra che le vendite di memoria rappresentano circa il 15% del fatturato della società e addirittura il 50% del margine operativo della società proviene dalla stessa fonte, il che significa che come dichiarato dalla DRAMeXchange: “le memorie sono diventate il principale driver di profitto per Toshiba”. Proprio per questo chiunque riuscirà ad acquisire la divisione dell'azienda giapponese non potrà che ottenere un tornaconto personale quanto mai importante a livello qualitativo ma anche e soprattutto a livello finanziario.