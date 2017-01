Apple, approvato dalla FCC un "misterioso" prodotto con Wi-Fi, NFC e Bluetooth

L'azienda di Cupertino ha portato all'esame della Federal Communications Commission (FCC) un nuovo prodotto sconosciuto, almeno al momento. Il suo codice è A1846 e insieme a questo si può osservare come lo stesso possegga moduli Wi-Fi, NFC e Bluetooth. Il mistero si infittisce soprattutto per il fatto che proprio Apple avesse presentato sempre dalla FCC durante i primi giorni del mese di gennaio un altro dispositivo wireless con codice A1844 e dunque in qualche modo riconducibile a questo stesso di oggi.

In questo caso non è possibile osservare alcun tipo di immagine chiara ma un ritaglio di quello che potrebbe essere il prodotto. L'ipotesi sembra essere quella di un dispositivo tipo Apple TV, possedendo delle viti Torx, proprio come quelle usate per il prodotto multimediale di Cupertino. In molti però indicano questo prodotto come un dispositivo per un utilizzo interno ad Apple e dunque non un prodotto che potremmo poi vedere realizzato per il pubblico. Sì perché secondo MacRumors, le informazioni della FCC sono incise direttamente sul dispositivo assieme ai dettagli sul cablaggio e questo solitamente non viene realizzato per i prodotti in vendita.

Le ipotesi più accreditate lo avvicinano ad un prodotto da utilizzare magari negli Apple Store a margine di alcune unità demo. Di certo con Apple non tutto è di facile interpretazione e fino a quando la stessa azienda non presenta ufficialmente il prodotto direttamente su qualche palco durante il Keynote tutto è possibile e anche questo ipotetico dispositivo per uso interno potrebbe divenire un nuovo prodotto consumer. Chissà magari la nuova Apple TV.