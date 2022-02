Warren Buffett investe 1 miliardo di dollari in una banca fintech: ha cambiato idea sulle criptovalute?

Warren Buffett, il celebre investitore tra gli uomini più ricchi del mondo, non ha fatto mistero in passato del proprio scetticismo verso Bitcoin: lo aveva chiamato "veleno per topi" e un asset che "non crea nulla". Tuttavia il fondatore di Berskhire Hathaway ha ammorbidito la propria posizione, con una nuova partecipazione nel mercato fintech.

Berkshire Hathaway ha infatto aumentato l'esposizione verso Nubank, la più grande banca fintech brasiliana e particolarmente popolare tra gli investitori Bitcoin del Paese. Le informazioni emergono da un resoconto depositato presso la Securities and Exchange Commission nel corso dei giorni passati dove si evidenzia che Berkshire Hathaway ha acquistato azioni di Nubank per un valore di 1 miliardo di dollari nel corso del quarto trimestre del 2021.

Berkshire aveva già investito 500 milioni di dollari in Nubank nel mese di luglio dello scorso anno per vedere un incremento del valore investito di circa 150 milioni di dollari dopo che nel dicembre del 2021 Nubank è sbarcata alla Borsa di New York.

Ma il dettaglio più interessante è che parallelamente è stata ridotta la partecipazione a due realtà operanti nel settore della finanza tradizionale, quali Visa e Mastercard, con la cessione, rispettivamente, di quote per 1,8 miliardi e 1,3 miliardi di dollari.

Buffett è noto per il suo approccio metodico e cauto agli investimenti, e per prediligere realtà di settori consolidati. In passato avevano fatto scalpore le decisioni di esposizione verso IBM e Apple poiché il settore tecnologico è sempre parso "oscuro" all'Oracolo di Omaha. La partecipazione di Berkshire in Nubank è però dimostrazione del fatto che Buffett abbia in qualche modo cambiato idea verso il settore fintech, pur non trattandosi di esposizione diretta alle criptovalute.

Anche Charlie Munger, socio di Buffett, aveva definito Bitcoin come "disgustoso". Evidentemente, non così tanto...