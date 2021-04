Viaggiare sicuro con il COVID? Questo sito ti dice dove è possibile in modo chiaro e veloce

In Italia come in altri paesi nel mondo si sta cercando di debellare il COVID inoculando il maggior numero di vaccini possibili alla popolazione. È l'unica salvezza che si ha per poter riaprire le città e tornare ad una vita normale o quasi. L'arrivo della bella stagione, come avvenuto lo scorso anno, assieme proprio ai vari piani vaccinali dei paesi nel mondo dovrebbe effettivamente permettere a tutti, o quasi, di poter godere di un'estate all'insegna della ''semi libertà'' per le vacanze.

E proprio con l'idea di poter viaggiare nel proprio paese ma soprattutto anche in giro per il mondo ecco che è fondamentale conoscere quali sono le limitazioni negli altri paesi e dunque se è realmente possibile approdare in un paese piuttosto che in un altro. Da qui l'idea di Expedia che ha deciso di realizzare un sito apposito nel quale è possibile scoprire in modo semplice ed immediato quali sono le ristrettezze dei vari paesi del mondo proprio a livello di COVID.

COVID: ecco il sito che ti dice dove è possibile viaggiare

Direttamente a questo indirizzo è possibile raggiungere il portale messo appunto da Expedia. Qui il sito è davvero semplice, anche se in lingua inglese. Nella parte laterale sinistra vi sono una serie di finestre dove è possibile inserire il paese di partenza, quello di arrivo e la data del viaggio. A questo punto una volta premuto il tasto Check, automaticamente il sito riporterà sulla destra tutti i risultati per quella specifica ricerca e qui l'utente potrà trovare ogni tipo di segnalazione, restrizione e limitazione che potrà trovare in quel determinato paese ricercato per il viaggio.

La ricerca risulta decisamente dettagliata visto che riporta ogni sorta di informazione utile come i controlli da effettuare una volta arrivati a destinazione, o prima di partire. O ancora la possibile quarantena obbligatoria prima di potersi muovere in giro nel paese e poi ancora i documenti necessari da portare per non avere problemi una volta giunti a destinazione. Ancora più utili sono anche le informazioni in merito alle politiche sul distanziamento sociale in vigore nel Paese scelto e tutte quelle nozioni e norme che il viaggiatore dovrà obbligatoriamente rispettare.

Chiaramente tutte queste informazioni sono recepite da Expedia direttamente dalle fonti ufficiali dei vari paesi del mondo. Ma è possibile sempre considerare anche il monitoraggio del sito ufficiale Viaggiare Sicuri che viene aggiornato direttamente dal Ministero degli Esteri e che dunque garantisce le ultimissime informazioni in merito a tutti i paesi del mondo.