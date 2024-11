Trump vince le elezioni USA: i prezzi dei prodotti tech aumenteranno a dismisura?

Le proposte di Donald Trump per l'imposizione di dazi del 60% sulle importazioni cinesi potrebbero innescare una reazione a catena con gravi ripercussioni sul settore tecnologico americano, e non solo, causando un significativo aumento dei prezzi dei prodotti di consumo e potenziali contromisure da parte di Pechino.

Le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina rischiano di deteriorarsi ulteriormente dopo la promessa di Donald Trump, appena diventato il quarantasettesimo Presidente USA, di imporre dazi del 60% su tutte le importazioni cinesi. Se diventasse realtà, l'idea del tycoon americano potrebbe avere conseguenze devastanti per l'intera industria americana, con aumenti dei prezzi che potrebbero raggiungere anche il 100% su alcuni prodotti.

In breve, l'amministrazione Trump potrebbe decidere - in base a quanto promesso - di imporre dazi sulle importazioni dal 10 al 20% per qualsiasi paese del mondo, e in particolare del 60% per le importazioni dalla Cina. Le ripercussioni economiche potrebbero essere molto più ampie di quanto inizialmente previsto. Secondo uno studio della Consumer Technology Association (CTA), gli smartphone potrebbero subire rincari del 26%, mentre i prezzi dei laptop potrebbero raddoppiare. Le console di gioco non sarebbero risparmiate, con aumenti stimati intorno al 40%.

Trump torna alla Casa Bianca: potrebbe non essere una buona notizia per il mondo tech

Ad aver analizzato le potenziali ripercussioni future è stato Ars Technica, in un lungo articolo dove vengono citate diverse fonti. Fra queste il Peterson Institute for International Economics, che evidenzia come sia praticamente impossibile un completo disaccoppiamento dall'economia cinese, considerando che il paese asiatico rappresenta il 30% della produzione mondiale. Le aziende tecnologiche americane, poi, si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile. Gli attuali dazi, che ammontano a oltre 300 miliardi di dollari, non includono ancora tecnologie di consumo popolari come smartphone, laptop e tablet, ma la situazione potrebbe cambiare radicalmente con l'implementazione dei nuovi dazi.

Le preoccupazioni non si limitano agli aumenti dei prezzi, visto che un'escalation nella guerra commerciale potrebbe provocare misure di ritorsione da parte della Cina che, di riflesso, potrebbero condurre alla perdita di oltre 800 mila posti di lavoro entro il 2025 e una riduzione del PIL americano di 1,6 trilioni di dollari nei prossimi cinque anni. Le potenziali contromisure cinesi rappresentano una fonte di preoccupazione tangibile, visto che Pechino potrebbe limitare l'accesso americano a materiali fondamentali per il mondo tecnologico, come ad esempio le terre rare, essenziali per la produzione di semiconduttori.

C'è da dire che la risposta della Cina ai pesanti dazi voluti dall'amministrazione Biden sui veicoli elettrici è stata relativamente moderata, ma un'imposizione generalizzata del 60% su tutti i prodotti potrebbe scatenare reazioni più drastiche. Ed Brzytwa, vicepresidente del commercio internazionale della CTA consultato dalla fonte, suggerisce che la Cina dispone ancora di numerosi strumenti economici per rispondere alle pressioni americane, come maggiori restrizioni sulle esportazioni statunitensi e un aumento del controllo sulle aziende americane operanti in Cina. L'esperto concorda sulla necessità di un approccio più diplomatico, anche perché non si può dire che gli USA abbiano molti altri strumenti per confrontarsi con l'espansione cinese, oltre ai dazi: "Abbiamo disperatamente bisogno di qualcuno che cerchi di abbattere le barriere, non di crearle", ha sottolineato infatti un esperto di CTA.

Le piccole imprese tecnologiche saranno probabilmente le più vulnerabili agli effetti dei dazi di Trump: molte stanno già pagando negli ultimi periodi costi amministrativi più elevati, e di riflesso stanno riducendo gli investimenti in ricerca e sviluppo limitando le nuove assunzioni per sopravvivere. Una completa transizione della produzione dalla Cina agli Stati Uniti richiederebbe, secondo le stime della CTA, almeno un decennio, un incremento di dieci volte della forza lavoro attuale e investimenti diretti per 500 miliardi di dollari. Una strategia alternativa basata su alleanze commerciali potrebbe ridurre questi costi a 127 miliardi, pur mantenendo significative implicazioni economiche.

Le conseguenze della politica commerciale aggressiva di Trump potrebbero manifestarsi come una "terapia d'urto" per i consumatori americani, e di riflesso per i consumatori internazionali, che si troverebbero improvvisamente di fronte a prezzi significativamente più alti per tutti i gadget del mondo tech, ottenendo come risultato un accesso maggiormente limitato sulle tecnologie più moderne. Dall'altra parte, però, Trump ha promesso "una nuova età dell'oro per l'America". Solo il tempo ci darà una risposta.