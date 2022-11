The Witcher: Blood Origin, la miniserie prequel di Netflix svelata nel primo trailer

Presentata per la prima volta su Netflix nel 2019, The Witcher è la serie TV ispirata ai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, le stesse opere da cui sono stati tratti gli acclamati videogiochi sviluppati da CD Projekt RED. Visto il clamoroso successo dello show televisivo, il colosso dello streaming ha annunciato una nuova produzione dedicata a questo universo fantasy.

La nuova serie di Netflix s'intitola The Witcher: Blood Origin e racconterà la creazione del primo witcher (o strigo), ovvero del primo umano modificato geneticamente per cacciare i mostri che infestano il Continente. Vediamo il primo trailer dedicato a Blood Origin.

Blood Origin: un prequel televisivo per The Witcher

Chiariamo che Blood Origin non sarà una serie televisiva 'completa' come quella che ha visto protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Sarà invece una miniserie divisa in quattro puntate. Il ruolo più importante è affidato a Michelle Yeoh (La Tigre e il Dragone, Everything Everywhere All at Once), attrice malese nota a livello internazionale per la sua partecipazione in diversi film d'azione - la vedremo prossimamente in Avatar: La Via dell'Acqua.

"Ambientata in un mondo di elfi 1.200 anni prima dell'epoca di Geralt, Yennefer e Ciri, The Witcher: Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata della creazione del primo prototipo di witcher e delle vicende che portano alla cruciale Congiunzione delle sfere, la fusione degli universi di mostri, uomini ed elfi", si legge nella descrizione del primo trailer ufficiale.

In quest'intrigante storia, Michelle Yeoh interpreterà Scian, leader di una tribù di elfi guerrieri che intraprenderà un viaggio alla ricerca di una potente spada magica. Nel cast troviamo anche gli attori Sophia Brown, nei panni di Éile e Laurence O'Fuarain, interprete di Fjall.

L'attesa non sarà lunga: i quattro episodi di The Witcher: Blood Origin saranno disponibili in streaming dal prossimo 25 dicembre. La miniserie è prodotta dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich e da Declan De Barra, con la consulenza creativa di Andrzej Sapkowski.

Ricordiamo che Netflix sta lavorando anche alla terza stagione della serie principale. Tra le grandi novità della prossima season c'è il recast per il personaggio di Geralt di Rivia: non sarà più interpretato dal carismatico Henry Cavill. Al suo posto subentra l'attore australiano Liam Hemsworth (Hunger Games), fratello di Chris, il Thor del Marvel Cinematic Universe.