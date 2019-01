Scarlett Johansson e video hard fasulli creati con la deepfake AI: "difendersi dalla depravazione è una causa persa"

Il termine deepfake sarà sempre più utilizzato, associandolo giustamente ad un fenomeno meschino, illegale e decisamente irrispettoso, destinato ad espandersi sempre più di pari passo con l'evoluzione tecnologica. Con deepfake (contrazione di "Deep learning" e "fake"), spesso associato ad AI, si intende quella serie di algoritmi di Human Image Synthesis in grado di ricreare in foto e video una simulazione molto veritiera di una figura umana o parte di essa tratta da immagini e video pre-esistenti, da soprapporre o integrare in altro materiale multimediale.

Già qualche anno fa se ne era parlato, quando i primi software di questo tipo hanno iniziato a circolare in rete offrendosi di fatto all'utilizzo da parte di chiunque. Ma con il passare del tempo e con la conseguente evoluzione tecnologica, il fenomeno è in continuo aumento e, per giunta, praticamente impossibile da arginare.



Scarlett Johansson

Autore: Sgt. Bryson K. Jones. Fonte: Wikimedia Commons

Scarlett Johansson, l'attrice più pagata di Hollywood, è una delle celebrità prese più di mira, tanto da rilasciare una dichiarazione a riguardo al Washington Post in cui si dice rassegnata, delusa e schifata dalla pratica. Oltre 10 anni fa l'attrice fece causa a una persona, rea di aver diffuso foto compromettenti che la ritraevano, culminata in una detenzione esemplare di 10 anni che serviva in teoria da monito. Oggi, con la AI, non c'è di fatto nessuno da denunciare, se chi diffonde questi video riesce a nascondere le proprie tracce. Ecco quindi l'esasperazione: internet, secondo l'attrice, è ormai un luogo in cui non puoi difendere la tua immagine in nessun modo.

Lo sfogo riguarda anche un problema legato alla non universalità delle leggi che tutelano l'immagine: se negli USA, per esempio, si può arrivare ad oscurare certi contenuti, non è affatto detto che sia così semplice in altre parti del mondo.

Il deepfake colpisce molto più facilmente le celebrità perché di queste esiste uno storico enorme di foto e video: più contenuti "sorgenti" esistono, più è facile per il deepfake AI ricreare scene immaginarie sovrapponendo il volto desiderato in video preesistenti, solitamente di natura pornografica. Scarlett Johansson descrive un futuro a tinte fosche per quello che riguarda la salvaguardia della propria immagine: quello che oggi è possibile con risultati incredibilmente veritieri solo per le celebrità, un domani potrebbe essere un problema che riguarda chiunque. Una bella grana non solo per i personaggi famosi ma anche per i legislatori e, probabilmente, anche la gente comune in un futuro non troppo lontano.