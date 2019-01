Ecco le prime offerte Amazon del 2019: televisori Sharp 4K, MacBook Air, auricolari Bose, pile ricaricabili!

La prima rassegna di offerte Amazon di questo 2019 prende il via con una bella offerta per gli auricolari Bose QuietComfort 20, con sistema di riduzione del rumore e compatibili con dispositivi iOS. Con lo sconto del 36% è possibile acquistare questo paio di auricolari di alta qualità con un risparmio di oltre 90, euro!

Scontate di oltre il 30% le chiavette USB SanDisk Ultra Dual M3.0, qui proposte nei tagli da 64GB e 128GB. La loro peculiarità è il doppio connettore USB e micro-USB, che le rende davvero pratiche per scambiare dati e documenti tra PC e dispositivi mobile.

Ecco poi pile ricaricabili a stock in formato AA e AAA: costano davvero poco e tornano sempre utili, e permettono di risparmiare davvero tanto grazie alla possibilità di ricarica e riutilizzo. Ecco anche un caricabatterie multiformato comprensivo di monitor indicante lo stato di carica!

Ottima offerta quella per il televisore Sharp Aquos da 40 pollici con risoluzione UHD 4K e tecnologia HDR. Si tratta di un'ottima occasione per entrare nel mondo della visione di contenuti 4K, con un prezzo decisamente accattivante che permette di risparmiare ben 170 euro rispetto al listino.

Davvero niente male anche la proposta MacBook Air 13 pollici (è il nuovo modello, quello presentato lo scorso ottobre!) con processore Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz, 128GB di unità SSD, display retina e 8GB di memoria RAM. Viene proposto a 1189,99 Euro, ovvero 189 Euro in meno rispetto al listino ufficiale Apple!

Non mancano le offerte sugli SSD Crucial della serie MX500 nei tagli da 250GB fino a 2TB: sono tutti proposti a sconti superiori il 30% e in particolare il modello più capiente da 2TB è a metà prezzo! Invitantissimo!

Sempre in tema di storage, una bella rassegna di schede microSD di SanDisk da 32GB a 256GB, tutte scontate anche fino a metà prezzo. Approfittatene! E come sempre, se siete appassionati di fotografia, non affidate i vostri scatti ad una sola scheda molto capiente: meglio suddividere i lavori su schede più piccole!

È sempre possibile acquistare i buoni Amazon, proposti in diversi tagli di prezzo. Ideali come regalo tardivo rivolto a persone di cui non si conoscono bene i gusti e sono disponibili in varie forme e con biglietti d'auguri allegati: è la soluzione più pratica per trarsi d'impaccio... ed evitare di fare un regalo sgradito!

Ecco poi una selezione di kit di cacciaviti di precisione iFixit: ce ne sono davvero di tutti i tipi per esigenze e budget diversi!