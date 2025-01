Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. Il ruolo delle Big Tech: da Elon Musk a Zuckerberg e Bezos

Come riportato dall'ultimo rapporto Oxfam, la ricchezza dei miliardari ha raggiunto livelli mai visti, con un aumento di 2 trilioni di dollari solo nel 2024, mentre il numero di persone che vivono in povertà è rimasto sostanzialmente invariato dal 1990. Un divario che è particolarmente evidente nella concentrazione di ricchezza nelle mani dei proprietari delle big tech, come Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates.

"La presa della nostra economia globale da parte di pochi privilegiati ha raggiunto livelli un tempo considerati inimmaginabili. L'incapacità di fermare i miliardari sta ora generando dei prossimi trilionari. Non solo il tasso di accumulo di ricchezza dei miliardari è accelerato, di tre volte, ma anche il loro potere", ha affermato il direttore esecutivo di Oxfam International, Amitabh Behar.

La ricchezza dei miliardari è cresciuta a un ritmo, raggiungendo un totale di. L'aumento in questione è stato guidato in parte dalla, che hanno sfruttato economie di scala e influenza politica per consolidare il loro potere economico. I dieci uomini più ricchi del mondo hanno visto la loro ricchezza aumentare in media di

"Il gioiello della corona di questa oligarchia è un presidente miliardario, sostenuto e comprato dall'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, che gestisce la più grande economia del mondo. Presentiamo questo rapporto come un duro campanello d'allarme, che la gente comune in tutto il mondo sta venendo schiacciata dall'enorme ricchezza di pochi", ha affermato Behar.

Il ruolo delle Big Tech

Le big tech hanno giocato un ruolo cruciale nell'accumulo di ricchezza dei loro fondatori. Elon Musk, ad esempio, è diventato una figura centrale nella scena economica globale, sostenendo politicamente il miliardario Donald Trump. La sua influenza non solo si estende all'interno del settore tecnologico, ma anche nella politica e nell'opinione pubblica.

Non a caso, parliamo dell'uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 434 miliardi di dollari al momento della scrittura dell'articolo, secondo Forbes. Al secondo posto troviamo Jeff Bezos (fondatore di Amazon) con 239 miliardi, seguiti da Mark Zuckerberg (fondatore di Meta) con un patrimonio di 212 miliardi. Ma non finisce qui. Come possiamo vedere dalla lista dei paperoni di Forbes, tra i primi 10 uomini più ricchi al mondo ben 9 sono imprenditori del campo della tecnologia, con eccezione di Bernard Arnault, CEO del gruppo LVMH, nel settore della moda di lusso.