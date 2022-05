Resident Evil: ecco i due video trailer della nuova serie TV in arrivo su Netflix

“Non succede mai nulla nella pacifica New Raccoon City” è questa la didascalia che accompagna il primo teaser trailer del reboot seriale televisivo di Resident Evil, leggendario franchise videoludico che rivivrà in nuove vesti a partire dal 14 luglio sul piccolo schermo grazie a Netflix. I due trailer sono decisamente più corposi rispetto a quello pubblicato a dicembre scorso che si era limitato a mostrare solo un Cerberus, il cane zombie frutto degli esperimenti della Umbrella Corporation.

Netflix: ecco come sarà il reboot di Resident Evil

È stato senza dubbio uno dei videogiochi di survival horror più amati e venduti di tutti i tempi: parliamo della serie Resident Evil che racconta una nuova storia su due linee temporali diverse. Nella prima, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, una città di industrie e uffici a cui devono abituarsi nel pieno dell’adolescenza. Più passa il tempo, più si rendono conto che la città non è quello che sembra e che il padre potrebbe nascondere oscuri segreti. Segreti capaci di distruggere il mondo.

Nella seconda storia invece si è catapultati nel futuro, una decina di anni dopo, esattamente nel 2036. Sulla Terra abitano ormai meno di quindici milioni di persone e oltre sei miliardi di mostri: persone e animali infettati dal T-Virus. Una Jade trentenne cerca di sopravvivere in questo nuovo mondo tormentata dai segreti del passato che riguardano la sorella, il padre e se stessa.

Questa è sostanzialmente la storia che ha pensato Netflix per il reboot di Resident Evil e se il primo trailer mostra un Albert Wesker all'Umbrella corporation durante il pitch di una nuova sostanza dagli effetti apparentemente miracolosi ''Joy'', ma dalle controindicazioni disastrose e a dir poco mostruose.

E proprio nel secondo teaser trailer Netflix mostra quella che, probabilmente, sarà la causa dell’outbreak in questa linea temporale: non la contaminazione in seguito alla rottura accidentale di una provetta contenente un campione di T-Virus quanto una somministrazione di un farmaco antidepressivo sperimentale, denominato Joy.