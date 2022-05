iPhone 14 davvero comunicherà con una rete di satelliti Globalstar? Sembra proprio di sì

Apple starebbe preparando una nuova rete di comunicazioni satellitari per iPhone collaborando con Globalstar. Sì, parliamo nuovamente di indiscrezioni ma ci sono nuovi indizi decisamente concreti che porterebbero tutti ad un nuovo sistema di rete di comunicazioni satellitari di Globalstar che farebbero pensare proprio a quell'idea di Apple di far funzionare i futuri iPhone, in caso di emergenza, con la rete satellitare al posto di quella cellulare.

Globalstar: una rete di satelliti per Apple

Gli annunci ufficiali non ci sono ancora stati e Globalstar non ha mai ancora menzionato Apple sul fatto che sta realizzando una vera e propria rete di satelliti per un misterioso cliente globale. E sembra che questo ipotetico cliente abbia già deliberato a Globalstar un quantitativo importante di denaro ossia 430 milioni di dollari a scopo di ''valutare'' questo potenziale servizio.

Seguendo le vicissitudini della Globalstar, sappiate che la stessa azienda ha dichiarato che sta collaborando con questo grosso cliente addirittura dal 2020 proprio in merito ad una "Valutazione di un potenziale servizio che utilizza alcune delle nostre risorse e capacità". Cosa significa questo? Sostanzialmente sarebbero stati acquistati alla Globalstar dall'ipotetico cliente (vedasi Apple) ben 13 satelliti pronti a realizzare una rete di interconnessione ossia una rete ci comunicazioni. E il rimando alle indiscrezioni che da mesi parlano di un iPhone con potenziale rete satellitare di emergenza non fanno che indirizzare questi movimenti di Globalstar proprio ad Apple.

Perché scegliere Globalstar? Sappiamo che l'azienda non ha mai raggiunto un successo da prima della classe ma di fatto possiede una particolare licenza che le permette di operare su di uno spettro capace di offrire servizi e telecomunicazioni via satellite a bassa larghezza di banda. Questo permetterebbe proprio ad Apple di utilizzare questa banda e questo spettro di licenze per inviare messaggi o scambiare dati tra dispositivi in caso di mancanza di rete cellulare classica.

L'idea che si prospetta e di cui si parla da tempo è quella di impiegare questa tecnologia nei futuri iPhone 14 e forse anche in Apple Watch. L'azienda di Cupertino pensa alla sicurezza degli utenti e pensa appunto al fatto che la rete cellulare seppur sempre più veloce e presente potrebbe non coprire alcune zone nel mondo. E in questo caso entrerebbe in gioco la rete satellitare che permetterebbe agli utenti di inviare SMS o messaggi di emergenza anche senza rete cellulare.