Il banchiere scampato alla crisi dei mutui subprime è sicuro: intelligenza artificiale rivoluzionaria come l'elettricità

Nella lettera annuale agli azionisti, Jamie Dimon, CEO e presidente di JPMorgan Chase, ha sottolineato come l'intelligenza artificiale sia una forza trasformativa nel settore bancario e nella società. Dimon, noto per la sua visione strategica, ha paragonato l'IA a innovazioni come la stampa e il motore a vapore.

09 Aprile 2024

pubblicata il, allenel canale Web