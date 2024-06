I popcorn di Netflix? Esistono davvero e in USA arrivano in due gusti!

Netflix, il colosso dello streaming che ha rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti audiovisivi, ha deciso di fare un passo audace nel mondo degli snack. L'azienda ha recentemente annunciato una partnership con Popcorn Indiana, un rinomato produttore statunitense, per lanciare una linea di popcorn a marchio Netflix.

Netflix, il colosso dello streaming che ha rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti audiovisivi, ha deciso di fare un passo audace nel mondo degli snack. L'azienda ha recentemente annunciato una partnership con Popcorn Indiana, un rinomato produttore statunitense, per lanciare una linea di popcorn a marchio Netflix. Questa mossa rappresenta un'interessante diversificazione per l'azienda, che cerca di estendere la sua presenza oltre lo schermo e direttamente nelle case dei suoi abbonati.

I popocorn di Netflix esistono già negli USA

La nuova linea di popcorn Netflix debutterà inizialmente solo negli Stati Uniti, offrendo due gusti distintivi:

Cult Classic Cheddar Kettle Corn : una variante salata con un sapore di formaggio cheddar, pensata per gli amanti dei gusti più decisi.

: una variante salata con un sapore di formaggio cheddar, pensata per gli amanti dei gusti più decisi. Swoonworthy Cinnamon Kettle Corn: una versione dolce aromatizzata alla cannella, perfetta per chi preferisce note più delicate.

Entrambe le varianti saranno disponibili in confezioni extralarge, in linea con la tradizione americana del consumo di snack. Il prezzo di partenza è fissato a 4,50 dollari (circa 4 euro) per sacchetto, posizionando il prodotto nella fascia premium del mercato dei popcorn confezionati.

Una strategia di marketing innovativa

Un'iniziativa di Netflix che può essere vista come una brillante mossa di marketing esperienziale. L'azienda sta cercando di creare un'associazione tangibile tra il suo brand e l'esperienza di guardare film e serie TV a casa. I popcorn, tradizionalmente legati all'esperienza cinematografica, vengono ora "brandizzati" per rafforzare il legame emotivo tra gli spettatori e la piattaforma di streaming.

Inoltre, la scelta di due gusti distinti - uno più salato e uno più dolce - sembra essere stata pensata per abbinarsi a diversi generi di contenuti. Netflix suggerisce implicitamente che il gusto Cheddar potrebbe essere perfetto per film d'azione o thriller, mentre la variante alla cannella si sposerebbe meglio con commedie romantiche o drammi.

L'iniziativa di Netflix si inserisce in un trend più ampio nel mercato degli snack cinematografici. Nel 2024, stiamo assistendo a una crescente popolarità di edizioni speciali di popcorn legate a specifici film o eventi. Un esempio recente è il cesto di popcorn in edizione limitata creato per l'uscita di Dune 2, che è diventato rapidamente virale sui social media. Allo stesso modo, l'uscita del film con Wolverine e Deadpool è stata accompagnata da un'edizione di popcorn "per soli adulti", giocando sull'umorismo irriverente caratteristico di questi personaggi. L'industria dell'intrattenimento sta cercando modi sempre più creativi per estendere l'esperienza del film oltre la sala cinematografica o lo schermo di casa, creando prodotti correlati che possano aumentare il coinvolgimento del pubblico.

Al momento, i popcorn Netflix sono destinati esclusivamente al mercato statunitense. Non ci sono piani immediati per un lancio internazionale, inclusa l'Italia. Tuttavia, dato il carattere globale del brand Netflix, non è da escludere che in futuro questa iniziativa possa essere estesa ad altri paesi. Per gli appassionati italiani che desiderano mettere le mani su questi snack esclusivi, l'unica opzione al momento è acquistarli direttamente negli Stati Uniti, ad esempio nei supermercati Walmart.

È probabile che, come spesso accade con prodotti in edizione limitata, questi popcorn possano presto apparire su piattaforme di e-commerce come eBay, potenzialmente a prezzi gonfiati per i collezionisti. Vale la pena ricordare il precedente degli Oreo Supreme, un'altra edizione limitata di snack che ha raggiunto quotazioni astronomiche online, con aste che hanno superato i 90.000 dollari. Sebbene sia improbabile che i popcorn Netflix raggiungano tali cifre, non è da escludere che possano diventare oggetti da collezione per gli appassionati del brand.