Revolut rivoluziona il concetto di fedeltà con RevPoints: premi per tutti con carta di debito

Revolut, la celebre app finanziaria che conta oltre 40 milioni di utenti in tutto il mondo, ha recentemente lanciato in Italia RevPoints, un innovativo programma fedeltà paneuropeo destinato a cambiare le regole del gioco nel settore delle carte di debito. Questa iniziativa, già attiva in diversi mercati dello Spazio Economico Europeo, promette di trasformare le spese quotidiane in una fonte di vantaggi concreti e allettanti.

Come funziona RevPoints di Revolut?

La peculiarità di RevPoints risiede nella sua accessibilità: a differenza dei programmi fedeltà tradizionali, non richiede una carta di credito, rendendo i premi disponibili a un'ampia platea di utenti. Il sistema si basa sull'accumulo di punti durante le normali attività di spesa, che possono essere successivamente convertiti in una varietà di benefits, con un focus particolare sul mondo dei viaggi.

Tra le opzioni di riscatto più interessanti troviamo le miglia aeree, convertibili in oltre 30 programmi fedeltà di compagnie aeree, tra cui spiccano nomi del calibro di Flying Blue (che include Air France, KLM, Delta e altre), Avios e molti altri vettori. Questa caratteristica rende RevPoints particolarmente attraente in un periodo in cui i prezzi dei voli sono in costante aumento, offrendo agli utenti la possibilità di rendere i propri viaggi più accessibili.

Ma le possibilità non si fermano qui: i punti accumulati possono essere utilizzati anche per ottenere sconti su alloggi per vacanze, esperienze uniche e persino durante lo shopping online tramite Revolut Pay. La flessibilità del programma si estende anche alle modalità di accumulo dei punti: a seconda del piano sottoscritto, gli utenti possono guadagnare fino a 1 punto per ogni euro speso, con la possibilità di accelerare l'accumulo attraverso la conversione dei resti dei pagamenti in punti o completando sfide in-app.

Per incentivare l'adozione del programma, Revolut ha previsto un bonus di benvenuto per i nuovi clienti:

3.000 punti (equivalenti a 3.000 miglia aeree o fino a 60 € di sconti di viaggio) dopo aver effettuato 150 transazioni idonee.

Inoltre, è possibile raggiungere un massimo di 10.000 punti bonus aggiornando il proprio piano e raggiungendo determinate soglie di spesa entro i primi 90 giorni.

I clienti più attivi, in particolare quelli che sottoscrivono il piano Ultra, possono aspettarsi ricompense ancora più sostanziose: con una spesa mensile di 2.500 €, è possibile accumulare fino a 30.000 RevPoint all'anno, sufficienti per un volo andata e ritorno gratuito dall'Europa a New York o uno sconto di 600 € su soggiorni in hotel.

Il successo dell'iniziativa è testimoniato dai numeri: dal lancio nei sette mercati pilota nel settembre 2023, sono stati guadagnati oltre 1 miliardo di RevPoint, con quasi 120 milioni di punti già riscattati dagli utenti. Christopher Guttridge, General Manager Lifestyle Products di Revolut, sottolinea l'obiettivo dell'azienda: aiutare le persone a ottenere di più dal proprio denaro, trasformando la spesa quotidiana in prodotti ed esperienze di valore, senza la necessità di una carta di credito.

RevPoints si configura come una proposta innovativa nel panorama dei programmi fedeltà, capace di coniugare accessibilità, flessibilità e vantaggi concreti, posizionando Revolut come un player sempre più rilevante nel settore fintech.

Revolut: tutti i piani del conto online

Revolut ci ha ormai abituati ad un insieme di funzionalità che sono diventate nel tempo un grandissimo vantaggio per gli utenti che usano un conto Revolut. E parliamo ad esempio dell'integrazione all’interno della sua applicazione della piattaforma nazionale pagoPA, che permette di pagare tributi, imposte e rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti. Di avere Allianz Partners come suo nuovo fornitore globale di servizi assicurativi di viaggio. A partire da aprile 2022, Allianz Partners fornisce i suoi servizi di assicurazione di viaggio ai clienti Revolut che sono in possesso di un conto Premium o Metal, il tutto all'inizio in 31 mercati dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito.

E ricordiamo anche che Revolut ha ufficializzato l'operatività della sua licenza bancaria europea specializzata in Italia. In questo caso la novità riguarda la possibilità per tutti i clienti italiani dell'applicazione di poter passare i depositi a Revolut Bank e di avere la protezione del sistema di garanzia dei depositi. Il passaggio a Revolut Bank è immediato e semplificato visto che può essere fatto direttamente all'interno dell'applicazione di Revolut e il tutto avviene in pochissimi minuti.

Revolut è un servizio sia per privati che per professionisti vista la possibilità di ricevere pagamenti in qualsiasi valuta con il vero plus di poter convertire quando il tasso è migliore senza alcun aggiuntivo o nascosto. Revolut è essenzialmente un conto "virtuale" ossia online a cui viene associata una carta virtuale anche se è possibile in qualunque momento richiedere anche quella fisica che arriverà nel giro di qualche giorno direttamente a casa.

In questo caso la facilità con la quale è possibile aprire un conto Revolut di certo è un vantaggio non indifferente rispetto a molti concorrenti. Basterà infatti andare sul sito ufficiale di Revolut e scegliere in base alle proprie esigenze quale conto sarà più giusto. Tre sono le opzioni che l'utente potrà fare:

Conto STANDARD: quello completamente GRATUITO che comunque possiede un IBAN (anche questo gratuito) e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 valute fino a 1.000€ e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€ al mese. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica.

Conto PLUS: quello più economico a 2.99€ che comunque possiede un IBAN (anche questo gratuito) e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 valute fino a 1.000€ e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€ al mese. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a due conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Conto PREMIUM: costo di 7,99€ al mese con la possibilità oltre alle cose già viste sullo standard anche di realizzare prelievi fino a 400€ mensile, assicurazione medica internazionale, assicurazione per ritardi su volo e bagagli, consegna espresso/prioritaria globale, assistenza clienti prioritaria, accesso immediato a 5 criptovalute, carta PREMIUM con design esclusivi, carte virtuali usa e getta, accesso tramite Pass LoungKey. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a due conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Conto METAL: costo di 13,99€ al mese con tutte le priorità del conto standard e premium con l'aggiunta di carta Revolut METAL esclusiva, prelievi fino a 600€ al mese, fino allo 0,1% di cashback in Europa e fino all'1% fuori dall'Europa su ogni pagamento fatto con la carta e servizio di Concierge esclusivo. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a 5 conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato.

Conto ULTRA: costo di 45€ al mese con tutte le priorità del conto standard, premium e metal con l'aggiunta di carta Revolut placcata in platino, chat in-app o con contatto telefonico, prelievi fino a 2.000€ al mese, fino allo 1,2% di cashback su ogni pagamento fatto con Revolut Pro. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica e avere anche carte personalizzabili. Oltre a 5 conti Junior e chiaramente tutte le protezioni quotidiane come protezione biglietti, resi, shopping assicurato, accesso alle lounge aeroportuali illimitato, nessun limite nel cambio valuta senza commissioni, cashback sugli alloggi e assicurazioni medica globale.

Revolut permette poi di ricaricare la propria carta o il proprio conto tramite dei trasferimenti diretti da altri conti Revolut oppure tramite carta di credito associata o ancora tramite bonifico bancario.

