Elon Musk su Twitter: "Comprerò il Manchester United". Ma è il solito scherzo del proprietario di Tesla

Come spesso accade, Elon Musk ha deciso di prendersi gioco dei suoi seguaci di Twitter e trovare il modo di far parlare di sé. Il miliardario proprietario di Tesla ha affermato sulla piattaforma che avrebbe comprato il Manchester United, celebre club di calcio inglese.

Musk dopo qualche ora, forse conscio di quanto i suoi tweet possano incidere sul mercato, ha dichiarato che si trattava di uno scherzo e che non comprerà mai una squadra di calcio. Ha concluso dicendo che se mai dovesse farlo, quella squadra sarà proprio lo United, club per cui tifava da bambino.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

L'uomo più ricco del mondo è al centro di un importante controversia legale con Twitter per il suo ritiro dall'accordo multimiliardario da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione del social. Il Manchester United è uno dei club più famosi e tifati al mondo, ma nell'ultimo decennio sta attraversando un periodo buio in tutte le competizioni nazionali e internazionali, ad eccezione dell'Europa League vinta nel 2017.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Sono passate poche ore prima che arrivasse la smentita di Musk sull'acquisto del Manchester United. Ciò non è bastato a far scatenare tutti gli appassionati su internet, trattandosi del club di calcio con più sostenitori nel mondo, circa 650 milioni. Il club inglese è dal 2005 di proprietà della famiglia statunitense Glazer.