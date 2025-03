Elon Musk ha perso 29 miliardi di dollari in un giorno: il crollo di Tesla preoccupa gli investitori

Elon Musk ha visto il suo patrimonio netto ridursi di ben 29 miliardi di dollari in una sola giornata, portandolo a 301 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Il drastico calo è stato determinato dalla flessione del 15% delle azioni Tesla, che rappresenta il peggior ribasso giornaliero dal settembre 2020. Una notizia non proprio allegra se si considera la perdita complessiva del 55% rispetto ai massimi di dicembre.

Nonostante la significativa perdita economica, Musk mantiene la posizione di persona più ricca al mondo. La situazione ha però alimentato alcune perplessità tra gli investitori riguardo alla sua capacità di bilanciare gli impegni aziendali con il suo coinvolgimento in iniziative governative. Durante un'intervista televisiva a Fox Business, Musk ha recentemente ammesso che gestire le sue attività e lavorare contemporaneamente per migliorare l'efficienza governativa è "estremamente difficile".

Musk ha adesso "solo" 301 miliardi di dollari

Il CEO di Tesla e SpaceX è attualmente impegnato con l'ufficio DOGE, un'iniziativa volta a ridurre sprechi e frodi nel governo federale. Sebbene il presidente Donald Trump abbia attribuito a Musk un ruolo guida in questo ufficio, la Casa Bianca ha smentito questa affermazione: in ogni caso, Musk ha dichiarato che il suo team sta lavorando su interventi in quasi tutte le agenzie governative e che i progressi sono già visibili. Gli investitori di Tesla sono comunque preoccupati che il miliardario stia dedicando meno attenzione al marchio produttore di veicoli elettrici.

Garrett Nelson, analista senior di CFRA Research citato da Business Insider, ha sottolineato che i timori dei soci sono legittimi poiché Musk sembra sempre più concentrato sul suo ruolo nel governo rispetto alla gestione delle sue aziende. Oltre alle difficoltà finanziarie, Tesla è stata recentemente vittima di attacchi vandalici, anche in Italia, e colpi d'arma da fuoco contro alcune delle sue strutture. La polizia sospetta che questi atti siano anch'essi legati alle attività politiche di Musk.

L'impatto cumulativo del calo delle azioni e delle tensioni politiche ha avuto alla fine ripercussioni anche nelle finanze del miliardario: il patrimonio netto di Musk è diminuito complessivamente di 132 miliardi di dollari quest'anno, pari a oltre il 30%. Con un titolo azionario in caduta libera e una crescente pressione da parte degli investitori, insomma, Musk si trova a dover affrontare decisioni importanti per garantire la stabilità delle sue imprese. Mentre continua a destreggiarsi tra i suoi molteplici ruoli, è ora costretto a riconquistare la fiducia dei mercati e a riportare Tesla su una traiettoria positiva. Un'impresa che al momento sembra tutt'altro che semplice.