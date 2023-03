Disney+, Netflix e Prime Video: cosa vedremo a marzo 2023 sulle piattaforme di streaming?

Si apre il mese di marzo 2023 e appuntamento fisso arrivano tutte le anteprime dei film e delle serie TV che vedremo sulle piattaforme di Disney+, Netlfix e Amazon Prime Video. Ci sono alcune chicche che vale la pena seguire come ad esempio la terza stazione di Star Wars: The Mandalorian e anche la seconda stagione di Abbott Elementary su Disney+. Su Netflix invece arrivano alcuni film come Era Ora o anche Luther: verso l'infinito. Prime Video invece proporrà la terza stagione di LOL: Chi Ride è Fuori o anche la limited series Daisy Jones & The Six, un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Ma andiamo con ordine e vediamo la lista completa.

Disney+: ecco tutte le novità di marzo 2023

Star Wars: The Mandalorian - Stagione 3 dal 1° marzo

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. II Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Groqu continuano il loro viaggio insieme. Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. II Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Groqu continuano il loro viaggio insieme.

Abbott Elementary - Stagione 2 dal 1° marzo i primi 10 episodi

Abbott Elementary è una commedia ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati - e una preside un po’ fuori dalle righe - alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l’atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione dei bambini.

Sei Tu, Michel? dal 3 marzo

Nel 1999, Michael Matthews diventò il più giovane britannico a scalare l’Everest. Ma tre ore dopo aver raggiunto la vetta, scomparve e non fu mai ritrovato. Suo fratello, l’imprenditore e radiocronista Spencer Matthews, che all’epoca aveva dieci anni, ha sempre faticato ad accettare la sua morte. Oltre vent’anni dopo, Spencer riceve la foto di un corpo sulla montagna che potrebbe essere Michael. Si reca in Nepal e recluta Nims Purja, detentore del record mondiale di “14 vette”, per guidare una squadra e perlustrare la “Death Zone” dell’Everest per cercare di ritrovare Michael. Una volta giunti a un’altitudine estrema di oltre 8000 metri, la squadra si affida a un team di ricerca di dieci persone, armato di droni e con le competenze necessarie per uscire dalle linee di vetta. Ma quando le condizioni meteorologiche diventano sempre più difficili e il tempo si mette contro di loro, si trovano ad affrontare una serie di sfide inaspettate.

Lo Strangolatore di Boston dal 17 marzo

II film segue Loretta McLaughlin (Keira Knightley), una reporter del quotidiano Record-American, che diventa la prima giornalista a trovare una correlazione tra gli omicidi dello Strangolatore di Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta cerca di continuare le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole (Carrie Coon), ma il duo si trova ostacolato dal dilagante sessismo dell’epoca. Ciononostante, McLaughlin e Cole portano avanti la storia correndo un grande rischio personale e mettendo a repentaglio le loro stesse vite nel tentativo di scoprire la verità. Lo strangolatore di Boston è interpretato dalla due volte candidata all’Oscar® Keira Knightley (The Imitation Game, Orgoglio e pregiudizio), dalla candidata all’Emmy® Carrie Coon (Fargo, The Gilded Age), da Alessandro Nivola (Amsterdam), David Dastmalchian (Dune), Morgan Spector (Homeland - Caccia alla spia), Bill Camp (Joker) e dal vincitore dell’Oscar® Chris Cooper (Il ladro di orchidee). Scritto e diretto da Matt Ruskin (Il coraggio di lottare), il film è prodotto da Ridley Scott (Sopravvissuto – The Martian), Kevin J. Walsh (House of Gucci), Michael Pruss (American Woman), Josey McNamara (Una donnna promettente (Promising Young Woman)) e Tom Ackerley (Tonya), mentre Michael Fottrell (Fast & Furious 8) e Sam Roston saranno gli executive producer. Sam Roston supervisionerà per Scott Free e Bronte Payne per LuckyChap.

Up There dal 24 marzo

La commedia romantica musicale Up Here è ambientata a New York nel 1999 e segue la storia straordinaria di una coppia ordinaria, che si innamora e si incontra in un mondo di ricordi, ossessioni, paure e fantasie che vivono nella loro testa. Questo li porta a scoprire che il più grande ostacolo alla felicità insieme potrebbero essere proprio loro stessi.

Kindred dal 29 marzo

Tratta dal romanzo “Kindred” di Octavia E. Butler, la serie è incentrata su Dana James, una giovane donna nera e aspirante scrittrice che ha sradicato la propria vita di obblighi familiari e si è trasferita a Los Angeles, pronta a rivendicare un futuro che, per una volta, senta tutto suo. Ma, prima di potersi ambientare nella sua nuova casa, viene violentemente trascinata avanti e indietro nel tempo. Si ritrova in una piantagione del XIX secolo, un luogo straordinariamente e intimamente legato a Dana e alla sua famiglia. Una storia d’amore interrazziale attraversa il passato e il presente di Dana, e il tempo scorre mentre lei lotta per affrontare segreti che non ha mai saputo facessero parte del suo retaggio, in questa esplorazione rivoluzionaria dei legami che uniscono.

Bears Grylls Celebrity Edition dall'8 marzo

Bear Grylls alza l’asticella insegnando ai suoi ospiti più famosi abilità essenziali di sopravvivenza che dovranno padroneggiare e poi dimostrare di saper usare in una situazione di forte stress.

Ritrovarsi in Rye Lane dal 31 marzo

Dalla regista Raine Allen-Miller, Ritrovarsi in Rye Lane è una commedia romantica che vede protagonisti David Jonsson (Industry, Deep State) e Vivian Oparah (Class, The Rebel), nei panni di Dom e Yas, due ventenni entrambi reduci da brutte rotture, che entrano in sintonia nel corso di una giornata movimentata nel sud di Londra, aiutandosi a vicenda ad affrontare i loro ex da incubo e, potenzialmente, a ritrovare la fiducia nel romanticismo.

Netflix: ecco tutte le novità di marzo 2023





Era Ora dal 16 marzo

In “Era Ora”, Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi) si amano alla follia. Peccato che lui sia la tipica persona a cui una giornata non basta mai, che arriva sempre in ritardo e si barcamena a fatica tra i mille impegni quotidiani di lavoro e vita privata. Succede anche il primo giorno dei suoi quarant’anni, quando Dante si presenta in ritardo di ore alla sua festa di compleanno. A detta sua, la soluzione sembra a portata di mano: se lavorerà abbastanza, magari tra qualche anno sarà riuscito a comprarsi un po’ di tempo. Ma cosa succede quando l’indomani si sveglia e si ritrova un anno in avanti? Come è possibile che sia già il giorno del suo quarantunesimo compleanno? E come fa Alice a essere incinta di quattro mesi? Cosa ne è stato del resto del suo anno? Quando, a un suo nuovo risveglio, Alice gli mette tra le braccia una bella bambina di qualche mese augurandogli buon quarantaduesimo compleanno, Dante realizza definitivamente di essere stato catapultato in un incubo a occhi aperti: per qualche inspiegabile motivo sta vivendo una vita accelerata, di cui non ha memoria né controllo. Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli?

Noise dal 17 marzo

Il film Il film racconta la storia di Matt, influencer e giovane genitore del neonato Julius, che scopre un oscuro segreto appartenente al passato del padre colpito da demenza. Inizia così un'indagine approfondita che lo porterà ad aprire un vaso di Pandora pieno di segreti e a scatenare più drammi familiari del previsto. Liv, la moglie di Matt, è molto preoccupata e farà di tutto per non perderlo, ma è troppo tardi?

Kill Bookson dal 31 marzo

Boksoon conduce una doppia vita: è la madre di un'adolescente e anche una leggendaria assassina professionista per la rinomata agenzia MK. Mentre decide se fare la killer o la madre, Boksoon si rifiuta di completare una missione e finisce nel mirino di tutti i sicari di MK. Nonostante gli omicidi su commissione siano la sua professione, dall'esterno Gil Boksoon (Jeon Do-yeon) sembra lavorare per una normale società che organizza eventi chiamata MK Entertainment (MK Ent.). In realtà è un'assassina con un tasso di successo del 100%, una vera professionista a cui nessuno è mai sfuggito. Tuttavia le sue abilità di madre single della figlia adolescente Jae-young (Kim Si-A) lasciano molto a desiderare. Per migliorare il burrascoso rapporto con la figlia, Boksoon decide di licenziarsi da MK, rifiutando il rinnovo del contratto da parte del CEO Cha Min-kyu (Sul Kyung-gu). Boksoon decide di accettare un ultimo lavoro, ma quando scopre cosa cela la missione, viola la principale regola aziendale di eseguire gli incarichi qualsiasi essi siano, finendo nel mirino di MK e di tutti gli altri sicari. Uccidere o restare uccisi. Inizia lo scontro dei killer fino alla morte!

Il futuro in un bacio dal 3 marzo

Il futuro in un bacio racconta la storia di Javier (Álvaro Cervantes), che all'età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo di avere il dono della veggenza o almeno della veggenza amorosa. Con un solo bacio riesce a vedere il futuro di una relazione prima di iniziarla, cosa che finora gli ha impedito di avere storie a lungo termine, perché è lui a concluderle prima che le cose inizino a peggiorare. Ma tutto cambia la sera in cui bacia Lucía (Silvia Alonso) e si vede felicemente sposato con figli. Il problema? Lei è la ragazza del suo migliore amico (Gorka Otxoa).

Un'isola per cambiare dall'8 marzo

Zeynep Altin ha raggiunto il limite: lavora troppo e non è apprezzata dal marito, dalla figlia o dal padre anziano. Come se non bastasse, l'impresa di pompe funebri che si occupa dell'amata madre defunta l'ha vestita con un completo da uomo invece del suo abito preferito. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso per Zeynep, che da Monaco fugge su un'isola croata, nel cottage che la madre aveva acquistato in segreto anni fa sperando di ritrovare non solo pace e tranquillità, ma anche se stessa. Peccato che l'ex proprietario del cottage, un burbero isolano di nome Josip, viva ancora sul suo terreno...

Luther: Verso l'Inferno dal 10 marzo

In Luther: Verso l'inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.

Money Shot: La Storia di Pornhub dal 15 marzo

Pornhub ha cambiato radicalmente il modo di produrre e distribuire la pornografia consentendo ai creatori di contenuti erotici di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari. Tuttavia la piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet è stata anche coinvolta in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale sul sito. Mentre le organizzazioni antitratta cercano di ottenere giustizia per le vittime, il gigante online sarà in grado proteggere le persone da cui trae profitto o si tratta forse di una nuova ondata di censura per gli adulti che fanno porno consensuale?

L'elefante del Mago dal 17 marzo

Quando il giovane Peter parte alla ricerca della sorella, il suo ottimismo lo assiste durante un incontro inatteso con un elefante e nello svolgimento di tre prove all'apparenza impossibili, dando speranza alla sua città, Durante la ricerca della sorella che non vede da tempo, il giovane Peter si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l'unica cosa che vuole chiederle è se sua sorella è ancora viva. Quando lei gli risponde che dovrà seguire un misterioso elefante, Peter intraprende uno straordinario percorso per completare tre incarichi all'apparenza impossibili che trasformeranno magicamente l'aspetto della sua città per sempre. L'ELEFANTE DEL MAGO è tratto dal romanzo di Kate DiCamillo, vincitrice del Newbery Award.

Dove sono gli umani dal 21 marzo

In questa straordinaria avventura comica interattiva, due animali domestici si svegliano un giorno e scoprono che ogni singolo essere umano sulla Terra è scomparso. Nel disperato tentativo di ritrovare la loro padrona, lo scontroso gatto Pud e la cagnolina iperattiva Ham si avventurano nel mondo per la prima volta e finiscono per intraprendere un folle viaggio attraverso l'universo. Insieme scoprono strani nuovi mondi, creature bizzarre e il caos generale, rendendosi presto conto che ogni loro scelta ha enormi conseguenze e che l'avventura per ritrovare la loro amata padrona è tutt'altro che ordinaria.

Black Cover: La Spada dell'Imperatore Magico dal 31 marzo

Il popolare fumetto Black Clover, che è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) e ha venduto oltre 17 milioni di copie, sarà trasformato per la prima volta in un film che esordirà su Netflix in tutto il mondo il 31 marzo 2023 con il titolo "Black Clover: la spada dell'Imperatore magico". Il film avrà una trama originale non rappresentata nei fumetti, sarà curato dall'autore del manga di origine Yūki Tabata e racconterà la storia inedita dell'Imperatore magico. Asta, un ragazzo nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto, mira a diventare l'"Imperatore magico", a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici.

Volo MH 357: L'Aereo Sparito Nel Nulla

Il volo Malaysian Airlines 370 doveva essere un viaggio di routine: un volo rosso da Kuala Lumpur a Pechino, con 239 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Ma poco dopo il decollo in una tranquilla notte del 2014, l'MH370 è scomparso definitivamente dagli schermi radar. La scioccante scomparsa di un aereo di linea commerciale ha fatto notizia, ha scatenato rivolte, ha fatto precipitare i parenti stretti dei passeggeri in un incubo e ha generato una ricerca globale di risposte che non sono mai arrivate. Ambientata in sette paesi, questa avvincente serie di documentari di RAW utilizza potenti archivi per ricostruire la notte della scomparsa, offrendo agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse sulla scomparsa dell'aereo. Presenta anche interviste a familiari, scienziati, giornalisti e gente comune in tutto il mondo che, dopo nove anni, rifiuta di rinunciare alla speranza di una spiegazione. È una storia piena di cospirazioni e tane di coniglio, figure oscure e silenzio ufficiale, ma soprattutto è un'opportunità per mantenere viva la memoria di coloro che si sono persi in uno dei grandi misteri irrisolti del nostro tempo e per continuare a spingere per le risposte.

Cheat - Chi Bara Vince dal 1 marzo

Danny Dyer ed Ellie Taylor conducono questo quiz dove i concorrenti possono letteralmente imbrogliare per vincere un'alta posta in gioco! In un'avvincente gara tra cervelli fatta di arguzia e menzogne spudorate, quattro coraggiosi giocatori mettono alla prova le loro conoscenze durante tre round, bluffando e raggirando per evitare l'eliminazione e accumulare un potenziale montepremi di oltre 50.000 sterline. Ma in qualunque modo si decida di giocare, la regola è una sola: non farsi scoprire!

Sex/Life - Stagione 2 dal 2 marzo

SEX/LIFE è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull'identità e sul desiderio femminile.

Incastrati - Stagione 2 dal 2 marzo

La seconda stagione di INCASTRATI comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Outlast - Gioco di Squadra dal 10 marzo

Una serie con dure gare di sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell'Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c'è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.

Tenebre e Ossa - Stagione 2 dal 16 marzo

Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d'Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all'apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l'occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce. Tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo, TENEBRE E OSSA ritorna per una seconda stagione piena di nuove amicizie, storie d'amore, combattimenti epocali, epiche avventure... e uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto.

Sky High: The Series dal 17 marzo

Per mantenere la sua indipendenza dal padre ricettatore, una madre rimasta vedova da poco si unisce agli scassinatori della banda del marito defunto. Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all'improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato. Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile.

Il Suo Regno - Stagione 2 dal 22 marzo

La serie thriller politica prodotta in Argentina Il suo regno torna per la seconda e ultima stagione con una lotta epica tra il bene e il male. Con una troupe di grande qualità davanti e dietro le telecamere, la serie segue la storia del leader religioso Emilio Vázquez Pena, che nella prima stagione avevamo lasciato come principale candidato alla presidenza dopo l'assassinio del rivale.

The Night Agent dal 23 marzo

Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è una sofisticata serie thriller d'azione incentrata sul personaggio di un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai... finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

Unstable dal 30 marzo

Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ma è anche in caduta libera dal punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon è l'esatto opposto. Riuscirà Jackson a salvare Ellis e la sua società? Saprà ricostruire il loro difficile rapporto mentre tenta un'impresa impossibile: evitare di cadere nell'ombra dell'esuberante padre?

L'assedio di Waco dal 22 marzo



Questa coinvolgente docuserie Netflix in tre parti racconta gli eventi accaduti nella città texana di Waco nel 1993, quando il leader di una setta religiosa David Koresh si è scontrato con il governo federale in un sanguinoso assedio durato 51 giorni. Il conflitto è iniziato con il più violento scontro a fuoco sul suolo americano dai tempi della guerra civile e si è concluso con un incendio infernale ripreso in diretta dalla TV nazionale. La notizia ha tenuto i telespettatori di tutto il mondo incollati agli schermi. L'uscita della serie diretta dall'acclamato regista Tiller Russell (Night Stalker: caccia a un serial killer) coincide con il 30° anniversario della tragedia. Il documentario offre un accesso esclusivo a videocassette scoperte di recente girate all'interno dell'unità dell'FBI specializzata nei negoziati, oltre a filmati originali di notiziari mai trasmessi al pubblico americano e registrazioni dell'FBI. La docuserie presenta interviste intime e rivelatrici con persone schierate su tutti i fronti del conflitto, tra cui una delle mogli spirituali di David Koresh, l'ultima bambina rilasciata viva dal complesso, un cecchino della squadra di salvataggio degli ostaggi dell'FBI, il capo dell'unità dell'FBI specializzata nei negoziati, i principali giornalisti che si sono occupati della storia e i membri della squadra tattica dell'ATF che hanno visto i loro compagni morire nella sparatoria contro i membri della setta religiosa. L'assedio di Waco sfrutta una tecnologia visiva all'avanguardia per immergere gli spettatori nello scontro tra la setta dei Davidiani e le forze dell'ordine federali in un dramma leggendario che tocca i temi di Dio e delle armi in America.

Prime Video: ecco tutte le novità di marzo 2023

LOL: Chi Ride È Fuori - Stagione 3 dal 9 marzo i primi 4 episodi e poi dal 16 marzo gli ultimi 2

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room torna, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Daisy Jones And The Six dal 3 marzo

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) - la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold out al Soldier Field di Chicago, sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all'apice del successo.

Luden - Il Re del Quartiere A Luci Rosse dal 3 marzo

Amburgo, primi anni '80: con la rivoluzione sessuale, le droghe e l'ondata disco, la Reeperbahn si trasforma in un luogo di festa per persone di ogni genere, colore della pelle e origine. Il solare Klaus Barkowsky viene trasformato in un protettore dalla tenace prostituta Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Inizia una lotta di potere con gli altri affermati protettori della cosiddetta GMBH, che controllano il quartiere e fanno soldi a palate. La crisi dell'AIDS fa implodere il business e con l'ondata di cocaina si scatenano follia e violenza. La nuova serie Original tedesca è composta da 6 episodi.

La Classe Del 2007 dal 16 marzo

Questa nuova serie Original australiana è creata da Kacie Anning (The Upload S1) ed è interpretata da Emily Browning (American Gods, Ned Kelly e Legends), Caitlin Stasey (Please Like Me, SMILE e Neighbours) e Megan Smart (Home & Away e Wakefield). La classe del 2007 è una commedia che racconta di un'interminabile riunione di liceali che ha come posta in gioco la vita e la morte. Quando un'onda anomala apocalittica si abbatte sulla rimpatriata dei 10 anni di un liceo femminile, un gruppo di donne deve trovare un modo per sopravvivere sulla cima dell'isola su cui si trovava il loro campus. Ora che sono rimaste invischiate in questo dramma, la loro più grande minaccia alla sopravvivenza non è la fine del mondo, ma l'una l'altra.

Sciame - Stagione 1 dal 17 marzo

Dominique Fishback interpreta Dre nella nuova serie Sciame, creata da Janine Nabers e Donald Glover. Ambientata tra il 2016 e il 2018, Sciame segue la storia di Dre (Dominique Fishback), una fan ossessionata dalla più grande pop star in circolazione, che inizia un inaspettato viaggio attraverso il paese.

Ragazze Elettriche dal 31 marzo

L’emozionante thriller globale prodotto da SISTER (Chernobyl) è basato sul premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman. Il mondo di Ragazze elettriche corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Ragazze elettriche segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria all'Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo. Toni Collette interpreta la sindaca Margot Cleary-Lopez, John Leguizamo indossa i panni di Rob Lopez, Auli'i Cravalho è Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh è Tunde Ojo, Josh Charles interpreta Daniel Dandon, Eddie Marsan è Bernie Monke, ancora Ria Zmitrowicz è Roxy Monke, Zka Cvka Cvana invece veste il ruolo di Tatiana Moskalev, infine Allie Montgomery è interpreta da Halle Bush.

Ida Red dal 2 marzo

Ida "Red" Walker, criminale di professione, sta lottando contro una malattia terminale mentre sconta una condanna a 25 anni di carcere nello stato dell'Oklahoma. Le resta poco tempo da vivere. Suo figlio, Wyatt Walker, ha portato avanti l'attività di famiglia, insieme allo zio. Quando un affare fallisce, il detective locale e cognato di Wyatt, Collier, viene affiancato da un agente dell'FBI per rintracciare il responsabile. Diretto da John Swab, che ne è anche producer insieme a Jeremy M. Rosen e Robert Ogden Barnum. Il cast è composto da Frank Grillo, Josh Hartnett, William Forsythe, Deborah Ann Woll, Melissa Leo, Mark Boone Junior.

Sayen dal 3 marzo

Sayen sta dando la caccia agli uomini che hanno ucciso sua nonna. Grazie al suo addestramento e alla sua conoscenza della natura, riesce a ribaltare la situazione, venendo a conoscenza di una cospirazione da parte di una società che minaccia le terre ancestrali del suo popolo. Diretto da Alexander Witt, il film è interpretato da Rallen Montenegro, Enrique Arce, Roberto García Ruiz.

Perfect Addiction dal 24 marzo

L'allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira) pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell'appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l'amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto nella categoria MMA underground in carica. Tutto sembra perfetto... fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore. Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax nei suoi punti deboli. L'occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini ma fuori dal ring, il percorso diventerà più complicato.

Altri film e serie TV

Fly vola verso i tuoi sogni | 2 marzo

Old | 3 marzo

One Piece Film: RED | 8 marzo

Uno di noi | 11 marzo

Memory | 15 marzo

Die in a Gunfight | 15 marzo

Girls to buy | 16 marzo

I Love My Dad | 17 marzo

Tutti a bordo | 21 marzo

Bones And All | 27 marzo

La Guerra Desiderata | 29 marzo

The Gentlemen | 1 marzo

Waiting | 1 marzo

Capitan Philips – Attacco in mare aperto | 1 marzo

Ace Ventura – Missione Africa | 1 marzo

Smetto quando voglio - Masterclass | 4 marzo

Smetto quando voglio – Ad honorem | 4 marzo

Smetto quando voglio | 4 marzo

Una preghiera prima dell’alba | 7 marzo

Scappo a casa | 15 marzo

Ti presento Sofia | 15 marzo

Le pagine della nostra vita | 15 marzo

Amarcord | 15 marzo

La casa di famiglia | 16 marzo

Il sacrificio del Cervo Sacro | 28 marzo

Traffic | 30 marzo

Songbird | 30 marzo

Una notte da leoni | 31 marzo

Una notte da leoni II | 31 marzo

Una notte da leoni III | 31 marzo

The Goldbergs - dalla prima all’ottava stagione | 1 marzo

The Good Doctor - la quinta stagione | 1 marzo

Arrow - l’ottava stagione | 1 marzo

SWAT - le prime cinque stagioni | 2 marzo

Last Light: Il crollo - la prima stagione | 17 marzo

Pinocchio And Friends - nuovi episodi della prima stagione (14-26) | 17 marzo

Lamù, la ragazza dello spazio - Dalla quarta alla quinta stagione | 20 marzo

