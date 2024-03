Amazon, cambia la politica sui resi: si passa da 30 a 14 giorni dalla consegna

Arrivano cambiamenti sostanziali nelle politiche sui resi di Amazon. A partire dal 25 marzo il periodo in cui sarà possibile effettuare un reso per la maggior parte dei dispositivi elettronici verrà ridotto da 30 a 14 giorni dalla data di consegna. La novità verrà applicata in automatico per tutti i canali di vendita, sia per i prodotti venduti e spediti da Amazon, sia per quelli provenienti da altri venditori.

La nuova politica sui resi riguarda diverse categorie di prodotto: fotocamere, elettronica, forniture per ufficio, computer, dispositivi wireless, videogiochi, musica e video/DVD. Ci saranno delle eccezioni, come ad esempio i dispositivi Amazon e i prodotti Amazon Renewed, che potranno essere restituiti dopo un massimo di 30 giorni dalla consegna come avveniva in precedenza.

Amazon cambia la politica sui resi: si passa da 30 a 14 giorni

Amazon adotterà un approccio graduale per consentire ai consumatori di adattarsi ai nuovi termini. Tra il 25 marzo e il 25 aprile, infatti, i clienti potranno ancora richiedere un reso tramite il centro resi online con un periodo di restituzione di 30 giorni. Queste richieste saranno comunque soggette alle politiche di restituzione e rimborso di Amazon. Per evitare comprensibili confusioni da parte degli utenti, tutti i dettagli aggiornati sui periodi di reso saranno visualizzati sulle pagine dei prodotti interessati, con la garanzia di trasparenza e chiarezza per i consumatori.

Per quanto riguarda i venditori di terze parti che operano sulla piattaforma di Amazon, la nuova politica prevede che il periodo di restituzione offerto debba soddisfare o superare le politiche di restituzione e rimborso di Amazon. Ciò significa che il periodo di restituzione dovrà essere di almeno 14 giorni dal giorno della consegna del prodotto, ma i venditori potranno scegliere se offrire periodi di restituzione più lunghi a loro carico. La novità è stata comunicata ufficialmente per i venditori tedeschi, ma Amazon Italia ci ha confermato che arriverà anche per il nostro mercato.

Aggiornamento - Amazon Italia è intervenuta sull'argomento rilasciando uno statement ufficiale, che riportiamo nella sua interezza qui di seguito: