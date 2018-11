Wear OS H: il nuovo aggiornamento porta miglioramenti alla batteria

Google punta molto sull'autonomia con Wear OS H garantendo una maggiore efficienza. L'aggiornamento sarà disponibile già nei prossimi mesi , ma non ci sono ancora dettagli su quanti utenti avranno l'update. Nonostante questo ci sentiamo di dire che quasi la totalità degli utenti riceveranno Wear OS H.

Il mondo degli smartwatch sta sempre più prendendo piede: quest'anno abbiamo visto molti nuovi dispositivi e importanti aggiornamenti di Wear OS , portando Qualcomm a sviluppare un nuovo chipset con grandi promesse, pensato a pennello per questo tipo di dispositivi.

