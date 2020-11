Il Black Friday di Unieuro: Apple AirPods e Nintendo (Switch e giochi!)

Acquistare da Unieuro durante il Black Friday può essere molto conveniente, soprattutto per quanto riguarda prodotti molto in voga come gli auricolari Apple Airpods e la console Nintendo Switch in sconto in questi giorni di offerte. La campagna lanciata dalla nota catena di distribuzione di prodotti di elettronica si chiama Change Black Friday e garantisce sconti a partire dal 30%.

I prodotti più amati in sconto

Sono due i modelli delle famosissime Apple Airpods ad essere in offerta in questi giorni dedicati agli sconti: Apple AirPods auricolari true wireless nella versione del 2019 e le Apple AirPods Pro auricolari true wireless. Gli auricolari in-ear prodotti dalla casa di Cupertino si trovano scontate rispettivamente del 32 e al 24%.

Nonostante sia in produzione da oltre tre anni e abbia già venduto quasi 70 milioni di unità, la Nintendo Switch non arresta la sua corsa tra i prodotti più amati, incurante anche della battaglia per la nuova generazione di console di Playstation e Xbox.

La console prodotta dalla storica casa creatrice, tra gli altri di Mario e dei Pokémon, è unica sul mercato perché permette di giocare sia in mobilità che collegati al televisore con tanti titoli in esclusiva: oltre ai già citati Mario e Pokémon, declinati in più versioni, anche The Legend of Zelda.

Anche i giochi, come la console, si trovano in offerta su Unieuro in questi giorni: tra questi, Mario 3D All-stars, Mario Kart 8 Deluxe, Ring Fit Adventure, Just Dance 2021, Minecraft, Pokémon Scudo e Spada e proprio The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Non mancano poi offerte sugli accessori, come i Joy-Con gamepad e il Nintendo Switch Pro Controller.

In offerta, infine, anche la versione unicamente portatile della console giapponese: la Nintendo Switch Lite, infatti, si trova ad un prezzo ribassato rispetto al listino.