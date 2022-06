HUAWEI Watch GT 3 Pro Titanium: ancora più orologio tech per lo sport. La recensione

HUAWEI non demorde e anche con il ban americano ancora attivo cerca di far valere quelle che sono le sue vere qualità. E se sugli smartphone raggiunge qualità elevatissime ma con qualche riserva da parte degli utenti per colpa dell’assenza dei servizi di Google, ecco che su altri device come monitor, smartwatch o anche notebook può spingersi ad alti livelli cercando di contrastare la concorrenza con soluzioni originali e design al passo con i tempi.

Ecco allora che da tempo l’azienda ha deciso di buttarsi nel mondo degli smartwatch e dopo grandi successi con Watch GT 2 Pro e poi successivamente con Watch GT 3, ha deciso di presentare al mondo una versione rinnovata del fortunato orologio capace di raggiungere un nuovo livello per materiali, funzionalità ma anche eleganza.

Come con il suo predecessore, HUAWEI Watch GT 3 Pro mostra tante promesse dall’autonomia, all’hardware passando per i materiali (in questo caso due le versioni Titanium e Pro Ceramic) e con un sistema operativo che non completa l’esperienza dell’utente a livello di personalizzazioni ma permette di avere tutto quello che serve con qualcosa in più nell’ultima versione. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci è piaciuto e cosa no di questo nuovo Watch GT 3 Pro in versione Titanium di HUAWEI.

UNBOXING

Una rapida occhiata nella confezione rivela come HUAWEI decida di includere oltre all’orologio un piccolo caricatore magnetico pronto ad accompagnare l’utente durante i viaggi senza però creare problemi di spazio. Il caricabatterie è un pezzo unico con il cavo che termina in una presa US-A per permettere di unirlo ad un classico alimentatore pronto a caricare il Watch GT 3 Pro velocemente. Il resto vede la presenza da non sottovalutare di alcune maglie per regolare la lunghezza del cinturino in base alla dimensione del polso dell’utente.

L’orologio è compatibile con Android 6.0 e iOS 9 o versioni successive e comunica con uno smartphone associato tramite HUAWEI Health, l’applicazione rilasciata ufficialmente su App Store o Play Store dall’azienda cinese.

DESIGN e DISPLAY

A livello di design quello che HUAWEI ha cercato di impostare nella progettazione riguarda soprattutto il somigliare il più possibile ad uno classico orologio come gli utenti lo conoscono ormai da anni. Ecco che a livello estetico ha scelto una versione circolare dalle dimensioni giuste sia per polsi esigui che per quelli più importanti. A livello dimensionale l’azienda propone una versione con cassa da 46 mm di diametro e ghiera disegnata sul display.

Il quadrante risulta in vetro zaffiro che permette una maggiore resistenza e propone un aspetto molto elegante ma soprattutto resistente ai graffi: per la vita di tutti i giorni e per le avventure anche outdoor. Il corpo è realizzato completamente in titanio e presenta due pulsanti sul lato destro per essere usato al meglio nelle funzionalità del suo sistema operativo. Il primo è questa volta realizzato come vera corona girevole, sempre in titanio, che grazie alla sua particolare costruzione brilla ad ogni movimento del polso. La corona permette all'utente di ingrandire, ridurre e scorrere attraverso diverse interfacce o regolare le impostazioni, il tutto attraverso il clic e la rotazione. Il secondo invece è più classico e simile a quello della precedente generazione, largo e facile da utilizzare. Il fondello è in ceramica nanocristallina per il miglior confort. La qualità costruttiva è ancora più elevata del precedente Watch GT 3 ed è palpabile non appena si prende in mano questa versione Pro così come quando lo si pone al polso.

È un orologio comodo con un peso di soli 54 grammi senza il cinturino ed uno spessore di 10,9 mm che è inferiore a quello della versione precedente. Un plus non indifferente rispetto ad altri watch di altri concorrenti soprattutto per la possibilità di tenerlo facilmente al polso anche di notte senza subire alcun tipo di indolenzimento. Il design, come detto, non cambia poi tanto rispetto a quanto HUAWEI aveva fatto con la versione del suo Watch GT 2 Pro mentre si differenzia leggermente da quella del GT 3. Ciò che cambia in questa nuova versione è senza dubbio la qualità dei materiali e un aspetto ancora più elegante che permette di confondere lo smartwatch con un orologio classico. Lo schermo in vetro zaffiro si mantiene a filo con la scocca e questo permettendo un design sempre pulito, minimale, meno pesante ma anche molto elegante.

Al centro di tutto c'è lo schermo AMOLED sempre attivo dell'orologio caratterizzato da un vetro senza cornici. In questo Watch GT 3 Pro è un pannello da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel. La qualità è ottima con un’elevata luminosità in ogni situazione, bei colori e tanta nitidezza nei contenuti. Sicuramente uno dei migliori pannelli visti su di uno smartwatch che migliora ancora una volta rispetto alla precedente generazione. In esterno nessun tipo di problematica con la luce diretta del sole che non tende a creare riflessi fastidiosi e dunque nemmeno di lettura. Oltre all’impostazione manuale, il Watch GT 3 Pro, possiede un sensore di luminosità automatico che permette di avere il settaggio del display sempre attivo in ogni occasione al cambiare della luce esterna.

HUAWEI Watch GT 3 Pro è alimentato da un processore non svelato ma che sicuramente è stato realizzato dall’azienda stessa in casa a Shenzhen. Il chipset è certificato BLE / BT 5.2 a doppia modalità e presenta un processore audio che offre un'esperienza audio di livello. La qualità audio dipende dal livello delle cuffie che si usano ma di fatto tutto questo non è altro che un ulteriore punto a favore dello smartwatch. Importante sottolineare la presenza del chip NFC anche se al momento ancora non c’è possibilità di sfruttarlo.

SISTEMA OPERATIVO

Parliamo ora del sistema operativo e delle funzionalità che il nuovo HUAWEI Watch GT 3 Pro possiede. Innanzitutto partiamo dal presupposto che una volta indossato non troveremo WearOS di Google bensì il sistema operativo proprietario di HUAWEI: HarmonyOS 2.1. Sicuramente un vantaggio per alcuni aspetti ma anche uno svantaggio per altri. Uno degli aspetti positivi della scelta di creare un proprio sistema è senza dubbio la ricerca di un’autonomia ben più ampia di quella che altri produttori raggiungono con il sistema operativo di Google.

Qui HUAWEI lavora nel semplificare al massimo le cose e garantire agli utenti di non dover ricaricare ogni sera il Watch GT 3 Pro. Effettivamente questo viene confermato nell’uso quotidiano perché l’ottimizzazione del software con l’hardware non fa che garantire addirittura fino a due settimane di utilizzo continuativo che risulta un record per questo tipo di prodotto.

HUAWEI non fa che concentrarsi sulle cose essenziali ed efficaci andando ad eliminare quelle superflue o meno importanti, almeno per la maggior parte degli utenti. Lo smartwatch possiede ora uno store delle applicazioni a cui si può accedere facilmente tramite applicazione su smartphone per installare qualche applicazione. Un passo in avanti rispetto al passato quando HUAWEI non permetteva alcuna installazione di app. Chiaramente le app saranno quelle sviluppate per HarmonyOS ma sappiamo anche che il sistema operativo ormai è di quelli che anche gli sviluppatori conoscono e utilizzano per le loro app. Di fatto comunque oltre alle app per lo sport ed il fitness, ci sono strumenti utili come una bussola e un barometro, una torcia, un lettore musicale, un timer e un'app per il meteo.



Mentre le chiamate in arrivo vengono visualizzate con i dati della rubrica, Watch GT 3 Pro può avviare una telefonata dai contatti dei preferiti o dalla cronologia delle chiamate. Durante una chiamata, lo schermo si spegne o torna al quadrante di standby come farebbe uno smartphone e la funzionalità lavora nel complesso bene soprattutto mentre si è in mobilità o si hanno le mani occupate.

HarmonyOS di HUAWEI come detto risulta semplificato e forse questo non permette di personalizzare lo smartwatch come si potrebbe volere. Le watchfaces, ossia i quadranti che caratterizzano l’orologio quotidianamente, sono aumentate anche se non tutte possono essere modificate nei loro parametri, informazioni o colori. Ce ne sono comunque davvero tante nell’applicazione specifica di HUAWEI e possiamo in qualche modo utilizzarle per personalizzare lo smartwatch.

Watch GT 3 Pro di HUAWEI permette anche di mostrare alcune informazioni sempre grazie al display sempre attivo. In questo caso due le scelte dell’utente che potrà osservare l’ora anche in standby con un orologio digitale oppure con uno analogico. In entrambi i casi non appena lo smartwatch non verrà utilizzato il display vedrà l’abbassamento della luminosità e si attiverà un quadrante semplificato nei colori e nella grafica ma comunque capace di dare le informazioni di orario e data.

E le notifiche? Finalmente il sistema operativo di HUAWEI permette di rispondere alle notifiche. Un passo in avanti notevole per gli utenti che seppur con emoji o messaggi di risposta rapida, potranno in qualche modo interagire con ciò che arriverà sullo smartwatch. E dobbiamo confermare il vero passo in avanti di HUAWEI per quanto concerne la bontà dell’hardware e del software. L’ottimizzazione è ad alti livelli e lo smartwatch risponde bene, sempre, velocemente, con misurazioni precise anche in ambito GPS. Ci piace perché si sente la robustezza del software cresciuto di HUAWEI.



HUAWEI WATCH GT 3 Pro: fitness tracker

HarmonyOS, come detto, ha rimosso alcuni elementi più professionali rispetto ad altri smartwatch ma di fatto su alcune attività l’azienda non ha voluto esimersi: ecco che le attività, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno vengono analizzate in maniera precisa e approfondita dal Watch GT 3 Pro così come anche la possibilità di misurare la percentuale di ossigeno nel sangue, importante parametro ai tempi del COVID. L’azienda aveva realizzato un ottimo lavoro già con la precedente versione di questo orologio ma qui il tutto viene nuovamente ridefinito, puntualizzato e migliorato grazie anche agli aggiornamenti effettuati con l’applicazione HUAWEI Health specifica per smartphone sia iOS che Android che oltretutto è stata rinnovata nella grafica migliorandosi ancora.

Come ogni tracker che si rispetti anche il HUAWEI Watch GT 3 Pro permette di visualizzare i vari parametri fitness con una sorta di tacche colorate per i passi effettuati, le calorie consumate e chiaramente anche i chilometri percorsi durante l’intera giornata. La precisione in questo caso sembra essere migliorata sia rispetto alla prima versione sia rispetto ai concorrenti con quelli più economici meno precisi e con gli altri in linea.

Il monitoraggio del sonno, ad esempio, è particolarmente dettagliato e preciso con HUAWEI Health che fornisce un unico punteggio complessivo, accompagnato da una suddivisione del tempo trascorso in sonno profondo, sonno leggero e sonno REM. Per ogni categoria, l'app permette di avere una visione completa dell'intervallo normale ed in caso di avere anche un sacco di consigli su come migliorare il sonno. Ottimo anche il monitoraggio dello stress che risulta dettagliato, mostrando i grafici per il giorno, settimana, mese o anno accompagnati da brevi riepiloghi predefiniti. Laddove molti dispositivi indossabili per il fitness si fermano esclusivamente sulla grafica della frequenza cardiaca, l'app HUAWEI aiuta a provare ed interpretare i dati di allenamento dando punteggi sull’allenamento aerobico e anaerobico e avvisando sul tempo che è necessario lasciare per il recupero prima del prossimo allenamento. Questo tipo di informazioni sono di solito proposte su orologi sportivi di marchi più specifici, quindi vederlo su uno smartwatch a questo prezzo è sicuramente un vantaggio.



HUAWEI Watch GT 3 Pro nasce come smartwatch pensato per l'attività sportiva all'aria aperta: integra infatti un GPS così come un sensore di battito cardiaco, componenti fondamentali per poter tracciare al meglio qualsiasi attività sportiva. La precisione dei GPS integrati è ormai elevata nei moderni smartwatch anche quelli non progettati per attività del genere. Ecco che complessivamente le differenze con la concorrenza possono arrivare al massimo al 2% che significa muoversi sui 200 metri nell’ordine di una percorso di 10 chilometri. Sul battito cardiaco invece la situazione è ben diversa visto che i sensori di rilevamento possono far registrare rilevazioni diverse in base al prodotto ma anche al posizionamento sul polso come anche alle caratteristiche dell’utente che lo indossa a causa della sua pelle.

La precisione della rilevazione del battito cardiaco è valida nel suo complesso anche se a farla da padrona vi è senza dubbio la necessità di posizionare l'orologio ad una adeguata distanza dal polso proprio come dichiarato dalle istruzioni dello smartwatch. I risultati possono essere equiparati quasi a quelli di un prodotto con fascia il problema però arriva se l’orologio viene posto in maniera errata al polso visto che basta poco per cambiare anche di 20 battiti la misurazione. Oltretutto si deve avere la necessità di avere il cinturino della giusta lunghezza per non far muovere durante la corsa l’orologio, anche qui, per non permettere misurazioni errate.

HUAWEI ha implementato fino a 100 preset per le differenti attività sportive che possono essere registrate da Watch GT 3 Pro. Presenti dunque una corsa guidata, all'aperto e al chiuso, passeggiata, alpinismo, corsa cross country, bicicletta all'aperto, cyclette, nuoto al chiuso, nuoto all'aperto e un'attività generica differente da quelle appena indicate. Per ciascuna è possibile configurare opzioni per la visualizzazione dei dati durante l'attività, ma anche il modo con il quale l'attività viene svolta.



Tra le oltre 100 modalità di allenamento c'è la funzione di pianificazione intelligente della corsa. Aiuta a creare un piano di corsa personalizzato basato sulla storia fisica e di corsa di un individuo, combinato con gli obiettivi di performance. Valuta dati come il ritmo, la frequenza cardiaca, la distanza e altro ancora per offrire consigli professionali che si aggiornano attività dopo attività. È possibile sincronizzare questi dati con altri dispositivi compatibili, tra cui oltre 60 app di allenamento da tutto il mondo, come Runtastic e Komoot. Altre modalità di allenamento vanno dal golf allo sci di fondo all'allenamento libero, quindi HUAWEI Watch GT 3 Pro tiene sempre il passo. Interessante per quanto riguarda le scalate in montagna la funzionalità Route Back Navigation che permette di aiutare l’utente a trovare la strada di ritorno.

Manca purtroppo ancora una volta l’ECG ossia il rilevamento dell’elettrocardiogramma. In questo caso il sensore e la funzionalità a livello software già potrebbe essere implementata ma ancora non viene purtroppo utilizzata in Italia ed è sicuramente una mancanza importante per molti utenti che sono sempre più alla ricerca di questa funzionalità soprattutto se devono spendere cifre di questo tipo.

AUTONOMIA

Sulla batteria HUAWEI afferma che il Watch GT 3 Pro può addirittura durare fino a due settimane tra una ricarica e l'altra. La verità? Il risultato è sorprendente e il Watch GT 3 Pro di HUAWEI permette di dimenticare o quasi l’alimentatore permettendo di viaggiare o di far allenare senza avere paura di avere l’orologio poi scarico.

Dopo 10 giorni di utilizzo dell'orologio con il monitoraggio della frequenza cardiaca "in tempo reale" attivato e la schermata di blocco sempre attiva abilitata per uno di quei giorni, il Watch GT 3 Pro mostrava ancora 30% di carica residua della batteria. Passando al monitoraggio della frequenza cardiaca su "intelligente" e scegliendo impostazioni di visualizzazione più conservative, non è difficile estendere l’autonomia. Naturalmente, se si utilizza il GPS regolarmente, la batteria si scaricherà più rapidamente rispetto a quando non lo si utilizza affatto, ma ancora una volta le affermazioni di HUAWEI sono impressionanti su questo fronte.

CONCLUSIONI

HUAWEI Watch GT 3 Pro ha eccellenti credenziali di tracciamento sportivo rapportate al suo prezzo di vendita. Oltre a registrare un numero impressionante di attività e offrire informazioni utili sugli allenamenti, stress, sonno, riesce a battere qualsiasi smartwatch della concorrenza sull'autonomia, capace di arrivare addirittura a due settimane.

L'interfaccia è intuitiva e semplice. Con HarmonyOS possiamo personalizzare alcune watchfaces presenti. Ci sono app di terze parti che possono essere installate tramite lo store di HUAWEI anche se onestamente Watch GT 3 Pro fornisce tutti gli elementi essenziali necessari per il monitoraggio delle attività quotidiane con la possibilità di usare altre applicazioni per i dati di allenamento che non siano quelle di HAUWEI.

Nel complesso, Huawei Watch GT 3 Pro è davvero ottimo per qualità dei materiali, per costruzione ma anche per quello che quotidianamente riesce a fare. Il suo prezzo è importante perché parliamo di ben 369€ per la versione in titanio o addirittura di 499€ per quella anche con cinturino in titanio. Insomma HUAWEI Watch GT 3 Pro è quello che si può chiamare uno smartwatch signorile capace di fare tutto o quasi ma con un grande stile anche nello sport.