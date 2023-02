HUAWEI WATCH Buds: lo smartwatch con gli auricolari TWS dentro arriva in Italia

HUAWEI WATCH Buds arriva anche in Italia. Si tratta del primo smartwatch con display dotato di aggancio magnetico che racchiude al suo interno due auricolari. Il dispositivo è disponibile in preordine da oggi su Huawei Store combinando le funzionalità di due dei dispositivi più utilizzati all'interno di un unico prodotto capace di offrire un'esperienza 2 in 1.

Smartwatch e auricolari true wireless sono ormai dispositivi fondamentali nel quotidiano. Con HUAWEI WATCH Buds l'azienda intende offrirli in un unico prodotto: lo smartwatch infatti presenta una cover pop-up che al suo interno custodisce un paio di auricolari true wireless agganciati magneticamente sul retro della cover. La struttura si compone di elementi miniaturizzati prodotti con tecniche avanzate, e viene racchiusa in un corpo in acciaio che assicura una maggiore robustezza e una elevata resistenza alla corrosione, presentandosi con un'elegante brillantezza.

HUAWEI WATCH Buds, smartwatch e auricolari tws in un unico prodotto

Lo smartwatch fa uso di un display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, mentre per l'interazione con il software l'utente può beneficiare di un pulsante fisico e una corona, decorati con motivo Clous de Paris la cui trama delicata conferisce una brillantezza metallica unica nel suo genere. Il cinturino in dotazione è invece in vera pelle primo fiore di vitello, pensata per esprimere al meglio l'eleganza del prodotto.

L'innovazione di Watch Buds è racchiusa nelle dimensioni di uno smartwatch tradizionale: la cassa è spessa 14,9 mm e, nonostante ciò, racchiude al suo interno "21 strati di tecnologia". Qui troviamo un sensore fotoelettrico a otto canali, un albero rotante preciso al micron, una base di ricarica per gli auricolari, un'unità di aggancio magnetica e, appunto, un paio di auricolari true wireless che possono essere estratti per l'uso.

Per il quadrante è stato utilizzato un vetro sottile e ad alta resistenza in silicato di alluminio e litio, più sottile di quello presente su HUAWEI WATCH GT3 e più forte del 25%. Gli auricolari invece utilizzano sei driver audio, più piccoli del 50% rispetto agli auricolari tradizionali, ma il 90% più efficienti in termini di spazio.

Attraverso quello che Huawei chiama design pop-up, il coperchio dell'orologio può aprirsi istantaneamente come un orologio da tasca con una semplice pressione sul pulsante frontale integrato nella cassa. Il coperchio è stato sottoposto a 100 mila esperimenti di apertura e chiusura, a stress test fino a 5Kg e anche ad altri test.

Auricolari e coperchio dell’orologio sono dotati di un innovativo sistema di magneti che consente ai primi di restare attaccati al retro del display quando viene aperto. Inoltre, gli auricolari si ricaricano una volta riposti nella custodia grazie a due basi di ricarica placcate in platino a 360°.

I due auricolari

Entrambi gli auricolari presentano un design cilindrico ottagonale rivestito da polimeri con placcature in platino e tecnologia di identificazione adattiva che li rende intercambiabili tra orecchio sinistro e destro, anche una volta riposti nella custodia. La tecnologia di identificazione adattiva, o commutazione automatica sinistra/destra, si autocorregge in base al canale uditivo destro o sinistro semplicemente inclinando la testa, così che gli utenti possano indossare, rimuovere e riporre gli auricolari con rapidità senza doverli distinguere.

Gli auricolari sono inoltre dotati di diverse tecnologie per adattarsi a ogni orecchio, e utilizzano un microfono intrauricolare per implementare la tecnologia adattiva del condotto uditivo, offrendo una qualità audio ottimizzata per ogni utente. Le cuffie offrono inoltre la funzionalità touch Wide Area con rilevamento vibrazioni per la gestione dei comandi che consente di accedere a più funzioni semplicemente toccando il dispositivo all'interno di un'area più basta: doppio tocco per rispondere o rifiutare una chiamata, riprodurre o mettere in pausa un brano e triplo tocco per attivare o disattivare la cancellazione del rumore. È possibile attivare i comandi facendo tap sul padiglione auricolare, sulla parte anteriore del trago o direttamente sulla parte posteriore dell’auricolare.

Gli auricolari sono inoltre dotati di diaframma planare a quattro magneti full-range, in grado di offrire un audio fino a 104dB. Supportano anche la tripla equalizzazione adattiva per cui il suono è ottimizzato in tempo reale in base alla struttura del canale uditivo, allo stato di utilizzo e al livello del volume, personalizzando così l’esperienza di ascolto a piena frequenza. Sono dotati di due microfoni per il rilevamento dell'audio e di un sensore di conduzione ossea in grado di captare voci e suoni ambientali e il sensore di conduzione ossea identifica accuratamente i suoni attraverso le vibrazioni, assorbendo la sua voce e distinguendola chiaramente dai rumori ambientali. L'audio viene poi elaborato da un algoritmo proprietario di riduzione del rumore con rete neurale profonda (DNN) che cancella efficacemente il rumore e migliora la voce per chiamate limpide.

L'orologio

Tornando all'orologio, qui sono presenti diverse funzioni di monitoraggio del benessere, come il rilevamento automatico della saturazione

di ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca con TruSeen 5.0+ e il monitoraggio del sonno, ed eredita molte delle funzionalità già presenti su altri prodotti Huawei per il mondo dello sport e del fitness. È dotato di 80 modalità sportive, tra cui 10 professionali quali corsa outdoor, corsa indoor, camminata all'aperto, camminata al chiuso, ciclismo all'aperto, ciclismo al chiuso, salto della corda, macchina ellittica, vogatore, allenamento libero. Inoltre, l'utente può aggiungere manualmente altre 70 modalità sportive.

La batteria di HUAWEI WATCH Buds è in grado di alimentare sia l'orologio sia gli auricolari permettendo un utilizzo fino a 3 giorni dopo una carica completa e fino a 7 giorni in modalità di risparmio energetico, che interromperà la ricarica degli auricolari. Inoltre, con HUAWEI WATCH Wireless Super Charger, realizzato in ceramica ossidata ad alta conducibilità termica, è stata migliorata la capacità di dissipazione del calore del 100% rispetto alla generazione precedente.

HUAWEI WATCH Buds può essere sincronizzato con ogni smartphone, indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia Android o iOS. Lo stesso vale per l'app HUAWEI Health, disponibile per tutti i sistemi operativi, che permette di gestire smartwatch e auricolari.

HUAWEI WATCH Buds, prezzo e disponibilità in Italia

HUAWEI WATCH Buds sarà disponibileLasciando un acconto di 30 euro sarà possibile ottenere uno sconto di 30,00 euro da utilizzare sul prezzo finale di lancio didal 1° marzo al 19 marzo per acquistare così il dispositivo al prezzo promozionale di 439,90 euro. Il device sarà disponibile in Italia a partire da mercoledì 1° marzo.