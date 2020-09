ZTE batte Xiaomi sul tempo: ecco il primo smartphone con fotocamera sotto il display

ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto il display, che offre il primo vero "full display" secondo quanto dichiarato al lancio dal produttore. Niente notch, quindi, e all'apparenza anche niente compromessi per il nuovo smartphone cinese, neanche sul piano qualitativo. Il pannello "raggiunge gli standard di colore cinematografico professionale", e viene abbinato a un comparto audio all'altezza con il supporto a DTS:X Ultra 3D.

Telecamera sotto il display, come funziona

La fotocamera integrata sul nuovo ZTE Axon 20 5G è alimentata da Five Core Technologies, cinque tecnologie fondamentali che includono materiali speciali, chip a doppio controllo, circuiti driver unici, una speciale matrice di pixel e un algoritmo di autodiagnosi interno. Per bilanciare le prestazioni del display e della telecamera frontale, ZTE ha adottato materiali ad alta trasparenza come nuove pellicole organiche e inorganiche, migliorando così la luminosità in ingresso alla telecamera frontale per garantire una buona qualità con selfie e videochiamate.

Il sistema fa inoltre uso di un chip integrato indipendente a doppio controllo e circuiti driver integrati, per consentire la sincronizzazione dei colori tra la fotocamera frontale e il display ed evitare interferenze nelle immagini gestite dalla fotocamera. ZTE ha inoltre creato una speciale matrice in grado di ottimizzare i pixel e migliorare la coerenza del display nella riproduzione delle immagini, mentre un algoritmo dedicato ottimizza le prestazioni della fotocamera in modo da offrire foto nitide, con colori contrastati e con una buona gamma dinamica.

Sotto il display di ZTE Axon 20 5G abbiamo anche i sensori di luce ambientale, di suono e di impronte digitali, il tutto per offrire all'utente uno schermo senza alcun tipo di interruzione, che siano notch o fori.

ZTE Axon 20 5G, specifiche tecniche

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,92 pollici e supporta una profondità di colore a 10 bit con una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3, facendo sì che le prestazioni del display raggiungano gli standard del cinema digitale a colori. Supporta la risoluzione Full HD+ con un rapporto prospettico di 20,5:9, per uno smartphone che vanta uno spessore di 7,98mm e un peso inferiore ai 200 grammi (198 grammi), comunque elevato nonostante l'assenza di un meccanismo pop-up per la fotocamera frontale.

Sull retro troviamo un vetro curvo 3D realizzato attraverso dieci strati di materiale lavorato con 36 processi per creare una texture esclusiva. La scocca è disponibile in quattro colori: blu, nero, viola e arancione.

Abbiamo poi il supporto alle reti 5G con quella che viene definita la Super Antenna 2.0, un'antenna PDS con design a 360° e tecnologia di sintonizzazione a circuito chiuso che promette un miglioramento della stabilità della connessione di rete e la velocità di download. Dodici diverse antenne sono state integrate nella superficie esterna del telaio centrale, più distanti dalla scheda madre e dai componenti interni per ottenere una migliore ricezione del segnale più sensibile.

Sono quattro le fotocamere che troviamo al posteriore: una principale da 64MP che supporta video ad alta risoluzione 4K a 60 fps, scene "super notturne" e video HDR in tempo reale, mentre abbiamo anche una ultra grandangolare da 8MPP e due ulteriori sensori. Uno di profondità, l'altro per scatti Macro, entrambi da 2MP. Il software della telecamera dispone di sei modelli intelligenti per produrre video stilizzati, e non mancano - per le foto - gli effetti di bokeh e portrait beauty.

Il tutto viene gestito dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G con Android 10 personalizzato con l'interfaccia MiFavor 10.5 UI e una batteria da 4.220 mAh che supporta il Quick Charge fino a 30W. Il calore sprigionato dall'hardware in funzione viene gestito attraverso nove sensori di temperatura, collegati a un triplo sistema di dissipazione che include un cuscinetto termico in nanofibra di carbonio, uno strato di grafite e un sistema per la circolazione di un liquido.

ZTE AXON 20 5G, specifiche

Display : 6.92" (2460 × 1080 pixels) Full HD+ OLED 20.5:9, 90Hz, 100% DCI-P3

: 6.92" (2460 × 1080 pixels) Full HD+ OLED 20.5:9, 90Hz, 100% DCI-P3 CPU : Qualcomm Snapdragon 765G 7nm con Adreno 620

: Qualcomm Snapdragon 765G 7nm con Adreno 620 Memorie : 6GB / 8GB LPDDR4x con 128GB (UFS 2.1) o 8GB LPDDR4x con 256GB (UFS 2.1). Storage espandibile via microSD

: 6GB / 8GB LPDDR4x con 128GB (UFS 2.1) o 8GB LPDDR4x con 256GB (UFS 2.1). Storage espandibile via microSD Software : Android 10 con MiFlavor 10.5

: Android 10 con MiFlavor 10.5 Dual SIM

Fotocamere : 64MP f/1.8, LED flash / 8MP 119° Ultra Wide f/2.2, 2MP macro e 2MP depth

: 64MP f/1.8, LED flash / 8MP 119° Ultra Wide f/2.2, 2MP macro e 2MP depth Fotocamera frontale: 32MP sotto-schermo f/2.0

Sensore di impronte sotto schermo

Dimensioni : 172.1 x 77.9 x 7.98mm

: 172.1 x 77.9 x 7.98mm Peso : 198g

: 198g USB Type-C, DTS:X Ultra

Reti : 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC Batteria: 4220mAh con Quick Charge 4+ fino a 30W

ZTE Axon 20 5G: prezzi e disponibilità

ZTE Axon 20 5G è già disponibile in preordine in Cina a partire da 2.198 RMB (circa 270€ al cambio attuale) per la versione da 6 + 128 GB, mentre non sappiamo quando e se arriverà nei mercati occidentali. Di seguito riportiamo tutte le varianti commercializzate nel paese asiatico: