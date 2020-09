Gli animalisti della PETA contro Elon Musk: "Faccia lui da cavia per Neuralink e lasci stare i maiali!"

Lo scorso venerdì Elon Musk ha dato una prima dimostrazione, invero abbastanza sottotono, delle capacità di Neuralink, l'interfaccia neurale per la quale si coltiva la visione di poter, un giorno, riuscire ad affrontare patologie neurodegenerative o problemi comportamentali.

Ma al di là delle reazioni più o meno deluse suscitate tra il pubblico, ce n'è una particolarmente furiosa: è la PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, che non sopporta il fatto che si siano impiegati dei maiali per eseguire il test sperimentale delle operazioni di impianto di Neuralink.

Ingrid Newkirk, presidente della PETA, ha dichiarato: "La PETA sfida Elon Musk a comportarsi da pioniere ed impiantare il chip Neuralink nel suo cervello". Newkirk prosegue: "Sfrutta maiali intelligenti e sensibili che non si sono offerti volontari per un intervento chirurgico e dovrebbe essere lasciato fuori da progetti la cui realizzabilità è decisamente improbabile".

We're challenging @elonmusk to behave like a pioneer and implant a @neuralink chip in his own brain rather than exploiting smart, sensitive pigs who didn't volunteer for surgery and should be left out of pie-in-the-sky projects. pic.twitter.com/7ZUOC6in6f — Ingrid Newkirk (@IngridNewkirk) September 1, 2020

Durante la presentazione di Neuralink, Musk si è espresso favorevolmente per l'uso dei suini come soggetti di ricerca sperimentale perché le loro funzioni cerebrali sono più elevate rispetto ai piccoli mammiferi come i topi (spesso utilizzati nel campo della ricerca) e per questo sono più paragonabili a quelle degli esseri umani: "I maiali sono abbastanza simili alle persone, se vogliamo capire come funzionano le cose con le persone, i maiali sono una buona scelta" ha dichiarato il visionario imprenditore, aggiungendo poi: "Se il dispositivo funziona per lungo tempo nel maiale, perché è innestato da mesi e sta funzionando alla grande, allora è un buon segno che il dispositivo è adatto anche per le persone".

Elon Musk ha inoltre mostrato un simpatico suino a cui è stato impiantato un dispositivo Neuralink successivamente rimosso, mostrando come il maiale fosse sano e vivace a dimostrazione del fatto che l'innesto di un dispositivo Neuralink possa essere completamente reversibile. Come avevamo avuto modo di notare quando vi abbiamo raccontato della dimostrazione di Neuralink, non è stato possibile verificare alcunché in fase dimostrativa per cui tutto quanto visto in occasione del livestreaming è ovviamente da considerare con un giusto grado di cautela e scetticismo.