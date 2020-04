WhatsApp, rivoluzione in arrivo! Si potrà usare su più dispositivi come Telegram e gli altri

A fine 2019 l'avevamo definita una rivoluzione, e pare che la rivoluzione è imminente su WhatsApp. Il client di messaggistica più usato nel mondo sta per guadagnare il supporto al multi-device, e tracce della funzionalità sono apparse nuovamente sull'ultima versione beta.

Cos'è il multi-device e come funzionerà su WhatsApp

Il multi-device su WhatsApp consentirà di utilizzare lo stesso account su più dispositivi, siano essi smartphone, computer desktop, portatili, e tablet. E, insieme al supporto al multi-device, dovrebbe arrivare anche la compatibilità con iPad. Al momento, invece, WhatsApp si trova molto indietro rispetto alla concorrenza, che supporta il multi-device da tempo: si può configurare un account solo sullo smartphone, e quest'ultimo dovrà essere attivo per poter usare il servizio anche su altri dispositivi. Grazie alla novità, invece, WhatsApp sarà utilizzabile ovunque anche se lo smartphone è spento, come avviene su altri servizi analoghi.

WhatsApp beta versione 2.20.143 è il client all'interno del quale WABetaInfo ha trovato nuovi riferimenti della funzionalità multi-device. La fonte ha pubblicato la schermata di registrazione per l'accesso da parte di un nuovo dispositivo su un account già creato. Per eseguire l'operazione viene consigliato l'uso di una connessione Wi-Fi perché potrebbe comportare un generoso consumo di dati: non conosciamo ancora il motivo, ma è probabile che il client richieda il download dell'intera cronologia di messaggi da visualizzare sul nuovo dispositivo.

Una volta completata la registrazione del nuovo sistema tutti i client in cui è già attivo l'account WhatsApp mostreranno un avviso del nuovo accesso. Non sappiamo ancora quanti dispositivi saranno supportati contemporaneamente dalla funzione multi-device, né conosciamo le tempistiche di rilascio della nuova funzionalità. Sulla beta pubblica la nuova feature non è ancora disponibile, visto che è ancora in fase di sviluppo e non c'è nulla di ufficiale in merito.