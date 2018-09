WhatsApp: ecco il Tema Scuro per le chat sia su iOS che Android

WhatsApp, il sistema di messaggistica più utilizzato al mondo, sembra voler cambiare i connotati e per farlo potrebbe seguire i cambiamenti realizzati da tempo da Telegram per quanto concerne i Temi Scuri. Ecco che in alcune immagini rese pubbliche da wabetainfo è possibile osservare come gli sviluppatori di WhatsApp siano in procinto di introdurre il Tema Scuro per gli utenti ossia chat con grafica completa con colorazione nera. Una novità che era stata introdotta qualche mese fa su Telegram, il più temuto avversario di WhatsApp, e che ora invece potrebbe arrivare anche sulla piattaforma di Mark Zuckerberg.

Al solito non è noto quando sarà possibile vedere concretamente attiva tale novità. Soprattutto non è chiaro se sarà attivata per tutti in versione pubblica. Abbiamo visto come spesso, proprio con WhatsApp, siano apparse novità in Beta ma che poi queste non siano mai state rilasciate in versione pubblica.

La novità di poter impostare un tema differente da quello classico e di default di certo potrebbe risultare quanto mai interessante per chi vuole rendere le proprie chat personalizzate al massimo. In questo caso l'utente potrebbe avere la possibilità di selezionare a scelta nelle impostazioni quattro diverse opzioni: Night, Night Blue, Day Classic e Day. In pratica un po' come accade proprio con Telegram che permette di scegliere sull'app per iOS o per Android uno dei quattro temi con le medesima tonalità.

Una novità, questa dell'interfaccia grafica di WhatsApp, che potrebbe far piacere a tutti gli utenti del sistema che lo utilizzano quotidianamente e che dunque potrebbero finalmente personalizzarlo non solo nello sfondo delle chat ma anche in tutti i menu. Difficile capire quando e se il tutto arriverà ma nel frattempo vi chiediamo se un aggiornamento del genere potrebbe effettivamente piacervi?