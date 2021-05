WhatsApp: dal 15 maggio cambia tutto sulla privacy! Ecco cosa devi sapere se non accetti

WhatsApp cambierà tutto quello che riguarda la sua privacy e quella nei confronti dei suoi utenti dal prossimo 15 maggio 2021. Mancano dunque davvero pochissimi giorni e molti utenti ancora non hanno ben capito cosa accadrà se non si accettano se non si accetteranno le modifiche sulla privacy, che diventeranno effettive appunto dal prossimo sabato. Vi anticipiamo che, rispetto a quando profilato in questo nostro articolo, la situazione sul cambiamento non sarà così drastica come invece si pensava fino a qualche settimana fa.

La società infatti ha chiarito che chi non accetterà le novità entro il 15 maggio continuerà ad avere comunque accesso a molte delle funzionalità dell'applicazione, sebbene non tutte e comunque per un periodo di tempo limitato. Dopo di che, non potrà più usare WhatsApp. Quindi un passaggio meno indolore rispetto a quello che ci si attendeva ma che di fatto porta a dover accettare in qualche modo la nuova normativa sulla Privacy che da tempo proprio WhatsApp sta continuando a pubblicizzare sul proprio social.

WhatsApp: cosa cambia dal prossimo 15 maggio?

Sappiamo come la nuova normativa sulla privacy ha effetti importanti anche se semplici per gli utenti residenti nell'Unione Europea, dove vige il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali ossia il famoso GDPR, che non è invece presente in questo caso negli Stati Uniti. Continuare a rifiutare l'accettazione delle modifiche sulla privacy di WhatsApp significherà non tanto non essere più in grado di ricevere chiamate e notifiche, ma soprattutto non si avrà più la possibilità, nel lungo periodo, di leggere i messaggi ricevuti o inviarne di nuovi attraverso il client. Il messaggio che è stato recentemente pubblicato sulla pagina di supporto ufficiale dell’azienda da parte degli sviluppatori parla chiaro su cosa accadrà agli account degli utenti che non accetteranno le nuove regole dal 15 maggio:

Il 15 maggio non sarà eliminato nessun account e non si perderanno funzionalità a seguito di questo aggiornamento.

Nelle ultime settimane abbiamo mostrato una notifica in WhatsApp con maggiori informazioni sull'aggiornamento. Dopo aver dato a tutti il tempo necessario per controllare le informazioni presentate, continuiamo a ricordare, a chi non lo avesse ancora fatto, di verificarle e accettarle. Dopo un periodo di alcune settimane, il promemoria diventerà persistente.

Un messaggio che in qualche modo è cambiato rispetto a qualche settimana fa quando il pop-up che appariva agli utenti su WhatsApp venne preso da molti iscritti come una imposizione unilaterale e non solo anche una specie di invasione della privacy, dal momento che prevedeva il passaggio di alcune informazioni degli utenti tra WhatsApp e il social network Facebook. Da quel momento gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di ''ammorbidire'' la pillola della privacy, consentendo di avere maggiori informazioni sui cambiamenti e permettendo alle aziende di inviare pubblicità su Facebook a tutti gli utenti che intraprendono con loro conversazioni sulla piattaforma di messaggistica.

In poche parole le aziende potranno usare i dati contenuti nelle conversazioni per azioni di marketing che riguarderanno anche le inserzioni su Facebook e gli altri social network. Non ci saranno invece cambiamenti evidenti nell'uso di WhatsApp e nella gestione della privacy degli utenti che utilizzano la versione normale dell'applicazione: le chat resteranno protette dalla crittografia end-to-end impedendo intercettazioni dei contenuti (come file condivisi messaggi delle chat).

I cambiamenti dunque che si avranno dal prossimo 15 maggio modificheranno la privacy sul social e in qualche modo faranno decidere se continuare sulla piattaforma, accettandole, o se trasferirsi su di un altro servizio. Per onore di cronaca sappiate che se si scegliesse la seconda opzione, gli utenti potranno eliminare il proprio account WhatsApp, ma gli sviluppatori avvertono che questo è un processo irreversibile. Dopo l’eliminazione, la copia di backup e tutta la cronologia dei messaggi verranno cancellate definitivamente.