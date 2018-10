Vodafone si scusa per il disguido della rete al Nord con 30GB gratis per un mese

Abbiamo visto questa mattina come Vodafone avesse avuto forti problematiche nella distribuzione del proprio servizio di telecomunicazioni nelle regioni di Piemonte e Valle d'Aosta dove migliaia e migliaia di utenti non hanno potuto utilizzare i propri smartphone a causa di un fuori servizio dell'intera rete dell'operatore rosso. Nella tarda mattinata il tutto è regolarmente rientrato ma Vodafone per scusarsi dell'inconveniente ha deciso di realizzare un regalo agli utenti rimasti bloccati: 30GB di traffico dati per 1 mese in modo del tutto gratuito.

Numerosi utenti ci hanno segnalato il fatto che l'operatore stia inviando a coloro che hanno avuto problematiche con la rete nella mattinata di oggi, 3 ottobre, un SMS in cui viene esplicitamente dichiarata la volontà da parte di Vodafone di regalare appunto 30GB di traffico dati per un mese.

Tutti gli utenti che hanno subito problematiche con la rete Vodafone, la quale non permetteva solamente di usare traffico dati ma anche di chiamare o ricevere SMS, quanto prima riceveranno un messaggio sul proprio numero dove verranno avvisati del fatto che per scusarsi verranno attivati 30GB gratis per un mese e che per ottenerli non si dovrà fare nulla se non attendere l'SMS di conferma del traffico dati gratuito. Ecco il testo preciso del messaggio informativo che un nostro utente, Marco, ha ricevuto da Vodafone:

Ricordiamo anche che i 30GB di traffico dati gratuiti verranno aggiunti al bundle classico dell'utente e successivamente saranno disattivati da Vodafone in maniera automatica senza che i clienti debbano fare nulla.