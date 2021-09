Vodafone e ho.mobile ''down'' in tutto il centro Italia. Problemi con le chiamate, internet e messaggi

Arrivano molteplici segnalazioni in redazione di utenti Vodafone e ho.mobile che stanno avendo disservizi in alcune zone del territorio nazionale in questa giornata. A riportare il quadro della situazione è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare l'aumento delle segnalazioni nelle prime ore del mattino sulla regione Umbria ma anche nelle Marche e un po' a macchia di leopardo in tutto il Centro Italia. Al momento in cui scriviamo sembra che la problematica sia limitata soprattutto a queste regioni, maggiormente in Umbria dove sia a Terni che a Perugia in molti stanno segnalando impossibilità nell'utilizzare il proprio smarpthone su rete ho.mobile ma anche su Vodafone, con cui si registrano la maggior parte dei disservizi.

ho.mobile down: cosa non funziona

Al momento non è chiara la reale entità del problema anche se le segnalazioni sono limitate solo ad un numero non esagerato di utenti sulla provincia di Terni ma anche di Perugia ma anche nelle Marche. Gli utenti che riportano i problemi citano soprattutto un malfunzionamento nella connettività di rete con nessun tipo di segnale presente sul terminale in uso. Oltretutto ci segnalano anche malfunzionamenti per quanto concerne l'invio di SMS o anche l'impossibilità di navigare sul web per assenza di collegamento alla rete oltre all'impossibilità anche di chiamare o ricevere. E questo sia per Vodafone che per ho.mobile.

Aggiorneremo l'articolo quando la situazione verrà ripristinata o se riceveremo una nota ufficiale da parte della compagnia. Voi avete problemi di segnale Vodafone o ho.mobile?