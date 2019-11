Vodafone "down": problemi di rete in Liguria - AGGIORNATO: Giga e minuti illimitati per una settimana

Pioggia di segnalazioni in queste ore da parte di utenti Vodafone che segnalano disservizi in alcune zone del territorio nazionale. Come sempre di riferimento è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare l'aumento delle segnalazioni oggi. Al momento in cui scriviamo sembra che la problematica riguardi in particolare le zone della Liguria, ma anche Lombardia, alcune aree del Veneto e del centro Italia.

Vodafone down: cosa non funziona

Gli utenti che riportano i problemi citano soprattutto un malfunzionamento nella connettività di rete con nessun tipo di segnale presente sul terminale in uso. Aggiorneremo l'articolo quando la situazione verrà ripristinata o se riceveremo una nota ufficiale da parte della compagnia.

Aggiornamento ORE 20:00

Vodafone ha rilasciato una nota ufficiale, con la quale comunica inoltre di fare omaggio degli utenti colpiti di Giga e minuti illimitati per una settimana. Ecco di seguito il testo della nota:

“Vodafone è stata colpita dalla grave emergenza in Liguria. Le eccezionali condizioni di maltempo e il crollo del viadotto sull’Autostrada Torino-Savona hanno gravemente impattato le reti di comunicazione causando un temporaneo disservizio sulla rete Vodafone in Liguria. Stiamo collaborando con le Prefetture dei Comuni liguri interessati, con la Protezione Civile e gli organismi istituzionali coinvolti in questa situazione di emergenza. I tempi di ripristino sono anche stati condizionati dai vincoli di sicurezza che non hanno permesso un immediato accesso alle aree soggette a rischio. Appena ottenuto il via libera i nostri tecnici sono intervenuti tempestivamente e sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio con tutti i clienti coinvolti. Il servizio sulla rete mobile e’ stato ripristinato alle 18.30. Seguiranno aggiornamento sul ripristino del servizio di rete fissa”.

Ecco l'SMS inviato ai clienti:

Vodafone e’ stata colpita dalla grave emergenza in Liguria. Eccezionali condizioni di maltempo e il crollo del viadotto sull’Autostrada Torino-Savona hanno gravemente impattato le reti di comunicazione, causando un temporaneo disservizio in Liguria. Stiamo collaborando con la Protezione Civile e gli organismi istituzionali coinvolti in questa situazione di emergenza. I tempi di ripristino sono anche stati condizionati dai vincoli di sicurezza. Appena ottenuto il via libera, i nostri tecnici sono intervenuti per risolvere il problema nel piu’ breve tempo possibile. Siamo riusciti a ripristinare la rete mobile alle 18:30. Consapevoli del disagio subito, abbiamo deciso di attivarti Giga e minuti illimitati per 1 settimana.

Nel frattempo segnalateci nei commenti se avete problemi anche voi con la rete Vodafone e chiaramente in quale città o paese avete questi tipi di problemi.