Vodafone down: l'azienda si scusa e regala un giorno di internet mobile gratis

Un pesante disservizio ha colpito nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, gli utenti della rete fissa Vodafone. Le prime segnalazioni sono state registrate alle ore 15 e fino alle 17 circa alcuni utenti si sono trovati impossibilitati a effettuare e ricevere chiamate o a collegarsi a internet. Una volta rientrato il problema Vodafone ha rilasciato una nota in cui si scusa del disservizio e regala Giga illimitati per un giorno a tutti i clienti.

"Vodafone si scusa per il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla rete che è stato risolto nel più breve tempo possibile".

Insieme alla nota l'azienda ha anche comunicato singolarmente agli utenti le scuse ufficiali, corredate del certamente gradito regalo. Il 14 Giugno, infatti, tutti gli utenti Vodafone avranno la possibilità di navigare gratuitamente e senza consumare i Giga del proprio piano. L'azienda ha inviato un messaggio ai propri clienti, sia quelli che sono stati coinvolti nel disservizio, sia coloro che non hanno subito alcuna problematica.

Di seguito riportiamo il testo del messaggio:

"Gentile cliente, il disservizio causato da un problema di rete è stato risolto nel più breve tempo possibile. Per scusarci domani ti regaliamo Giga illimitati".

Abbiamo monitorato la situazione attraverso il portale Down Detector: molte segnalazioni sono partite dal Nord e dal Centro Italia, con i disservizi che si sono palesati anche nella Sicilia occidentale. Il "grafico di interruzione" del servizio mostra infatti che le regioni più colpite sono state Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia. L'azienda non ha offerto molti dettagli tecnici sulle cause della problematica, ma ha sottolineato come abbia impiegato il minor tempo possibile per far tornare la situazione alla normalità.

Alcuni utenti hanno segnalato però che è stato possibile aggirare il problema modificando i DNS sul proprio sistema (ad esempio con quelli di OpenDNS o i Google DNS), quindi si suppone che il disservizio sia stato causato proprio dal DNS usato dall'operatore.