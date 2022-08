vivo Y22s: lanciato un nuovo smartphone economico. Prezzo e dettagli

L'ultimo smartphone presentato da vivo è stato presentato pochi giorni fa in Vietnam. Parliamo di vivo Y22s, uno smartphone economico dal design davvero interessante. Il display è un'unità LCD IPS da 6,55 pollici con risoluzione HD+. La selfie cam da 8MP è situata all'interno di un piccolo notch a goccia. Sotto la scocca troviamo il SoC Snapdragon 680 di Qualcomm insieme a 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione interna, espandibile tramite microSD.

Lato fotocamere abbiamo sul retro due grandi sensori: uno principale da 50MP con un'apertura f/1.8 e una cam secondaria da 2MP. Il device esegue Android 12 con l'interfaccia grafica Funtouch 12. La batteria ha una capienza di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W.

vivo Y22s è disponibile attualmente solo in Vietnam nelle colorazioni Starlit Blue e Summer Cyan. Il suo prezzo è di VND 5.990.000 (255 euro al cambio). Non sono ancora state rilasciate dichiarazione sulla futura disponibilità nel resto del mondo, ma rimaniamo sintonizzati per eventuali aggiornamenti.