realme annuncia i nuovi realme 6 e 6i con display a 90Hz e prezzi sotto i 300. E c'è anche realme C3 (160)

realme, marchio costola di OPPO, presenta anche in Italia la nuova serie realme 6. Due nuovi smartphone, realme 6 e 6i, capaci di catturare subito l'attenzione del pubblico per le sue caratteristiche tecniche da medio gamma per il prezzo ma con alcune particolarità hardware che la maggior parte dei device della concorrenza non possiede. Primo fra tutti il display con refresh rate a 90 Hz. realme cerca di osare e non poco catturando l'attenzione del pubblico che negli ultimi mesi si sta sempre più affezionando a questo marchio non solo per i prezzi di vendita dei device decisamente accattivanti ma per quel suo essere concreto nel realizzare smartphone ben fatti.

realme 6 e 6i: le caratteristiche tecniche

realme 6

Partiamo dal più interessante dei due device della nuova serie ossia il realme 6. Quello che sicuramente colpirà di questo medio gamma è il display: parliamo infatti di un pannello da 6.5 pollici ''ultra fluido'' con frequenza di aggiornamento da 90Hz capace di offrire un'esperienza visiva e di utilizzo estremamente fluida. E' un pannello ampio con il 90.5% di ''screen-to-body ratio e con Gorilla Glass 3 per una buona protezione.

Al suo interno troviamo un processore MediaTek Helio G90T che risulta estremamente interessante per rendere possibili prestazioni di gioco buone soprattutto grazie ad un connubio con GPU, RAM e Intelligenza Artificiale. Si parte da 4GB di RAM ma si arriva anche al modello con 8GB di RAM (LPDDR4X) a cui verranno associati anche 128GB di memoria interna di tipo UFS 2.1. Da non sottovalutare anche il sistema di ricarica rapida Flash Charge che grazie al suo supporto ai 30W permette alla batteria del realme 6 da 4.300 mAh di ricaricarsi velocemente in soli 60 minuti e soprattutto anche mentre si sta giocando o utilizzando lo smartphone (55% in solo 60 minuti).

A livello fotografico realme 6 vede la presenza di una ''quad camera'' ossia una cosiddetta ultra-clear camera composta da un sensore principale da 64MP a cui viene associato un sensore da 8MP di tipo ultra grandangolare con visione a 119° quindi un obiettivo macro ed uno per le foto ritratto in bianco e nero. Comoda la possibilità che permette di passare da una modalità all'altra con un tap oltretutto sembra promettente scattare macro a soli 4cm di distanza con immagini nitide e sempre chiare.

realme 6i

Accanto al più prestigioso realme 6 si affianca anche il modello 6i che dalla sua vede la presenza di un processore MediaTek Helio G80, una CPU Octa-Core con clock fino a 2 GHz e pronta ad offrire prestazioni migliori della precedente generazione soprattutto per la presenza di una GPU Mali G52 ancora più performante. Migliorie che si rispecchiano non solo nelle prestazioni di gioco ma anche nella qualità delle immagini su schermo durante sessioni multimediali.

Il display in questo caso è un pannello da 6.5 pollici HD+ con bordi ridotti di oltre il 30,9% , spingendo il rapporto tra schermo e scocca fino all'89,8%. Schermo che secondo l'azienda offrirà agli utenti un'esperienza immersiva e coinvolgente. Il design del device permette di avere il supporto contemporaneo nell’utilizzo di due schede SIM e una scheda Micro-SD per permettere l'espansione della memoria se necessario. realme 6i ha anche NFC multifunzionale incorporato e supporta anche il “reverse charging” per caricare altri dispositivi come fosse una power bank.

A livello fotografico possiede un sistema a quattro fotocamere: la principale da 48 MP, obiettivo ultra grandangolare da 119° (8 MP), obiettivo per i foto-ritratto (2 MP) e obiettivo ultra macro da 4 cm (2 MP). L’unione delle prestazioni di queste 4 fotocamere dovrebbe garantire sulla carta buone prestazioni e divertimento per chi non è ''fissato'' da questo punto di vista. In particolare, la fotocamera principale da 48 MP produce foto chiare e nitide. La fotocamera principale supporta la stabilizzazione video UIS che permette di ottenere video non mossi anche in movimento. Infine la batteria è da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 18W per tempi relativamente brevi.

realme 6 e 6i: prezzi e disponibilità

Parliamo però di prezzi visto che la nuova serie 6 con realme 6 e 6i vede proprio nei prezzi l'arma vincente per attirare il proprio pubblico. Qui in effetti l'azienda ha giocato molto rispetto agli avversari. Ecco dunque tutti i modelli e soprattutto i prezzi. Sappiate che realme 6 verrà venduto nelle colorazioni Comet White e Comet Blue e sarà disponibile su Amazon dal prossimo 7 Aprile. Mentre realme 6i verrà proposto in Green Tea e White Milk sempre Amazon.

realme 6 versione 4GB di RAM + 64GB di ROM al prezzo di 229,90€

realme 6 versione 4GB di RAM + 128GB di ROM al prezzo di 269,90€

realme 6 versione 8GB di RAM + 128GB di ROM al prezzo di 299,90€

realme 6i versione 4GB di RAM + 128GB di ROM al prezzo di 199,90€

realme C3: entry level con tripla fotocamera

C'è anche lui, realme C3, il pià economico e il più conveniente. Uno smartphone con un display ''mini drop'' da 6.52'' HD+ con un con rapporto screen to body ratio dell’89,8%. realme C3 è il primo telefono al mondo con processore MediaTek Helio G70 che è il migliore in questo segmento entry level grazie ad una tecnologia di gioco capace di ottimizzare la latenza della rete. Possiede un processore a 12nm e otto core con clock fino a 2,0 GHz, caratteristiche che lo rendono uno smartphone comunque veloce e all’avanguardia per la sua categoria. Oltretutto è in possesso di una GPU ARM Mali-G52 efficiente anche ad alte prestazioni.

Per quanto concerne la fotocamera, realme C3, vede la presenza di una cam principale con un sensore di immagine da 12 MP (f/1.8). Quindi il suo comparto fotografico vanta anche un ottimo portrait mode e macro interessanti. Il prodotto supporta anche PDAF, sistema per la messa a fuoco più rapida e precisa. Presente zoom 4x che consente agli utenti di scattare foto nitide anche da lontano. Per i selfie presente un sensore da 5 MP con funzione di abbellimento tramite AI, modalità HDR, modalità ritratto e una funzione Panoselfie che può scattare selfie più ampi. Infine realme C3 dispone di una batteria da 5000 mAH decisamente importante.

realme C3 sarà disponibile nei colori Blazing Red e Frozen Blue e in una singola variante da 3GB di RAM e 64GB di ROM a 159,90€.