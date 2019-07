OnePlus 7 Mirror Blue in arrivo, ma non in Italia

OnePlus 7 Mirror Blue è la nuova colorazione che il produttore cinese ha deciso di lanciare per il suo nuovo smartphone Android. Come già accaduto in passato però, questa nuova edizione potrebbe non essere disponibile in Italia (e in buona parte del Mondo).

Questo perché, almeno per la prima parte di unità in vendita, il nuovo OnePlus 7 Mirror Blue sarà destinato al mercato indiano. Non si tratta della prima volta che OnePlus sceglie questo mercato per lanciare un prodotto in esclusiva e le motivazioni sono piuttosto ovvie.

L'India è uno dei mercati più importanti a livello globale e sta superando la Cina per importanza. OnePlus stessa deve una buona quota delle sue vendite proprio al mercato indiano.

Il nuovo OnePlus 7 Mirror Blue sarà in vendita a partire dal 15 Luglio 2019 durante i Prime Days di Amazon e anche in questo caso non è la prima volta che Amazon e OnePlus si alleano per lanciare un prodotto.

Ricordiamo comunque che OnePlus 7 Mirror Blue (che riprende il Nebula Blue della versione Pro ma in versione lucida e non opaca) non sarà differente dal punto di vista tecnico rispetto a un OnePlus 7 di altra colorazione: in questo caso è stata scelta la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di storage.

Sempre per quanto riguarda la nuova colorazione, la società ha dichiarato "OnePlus 7 Mirror Blue è stato progettato per riflettere la calma di un oceano blu profondo. Per ottenere ciò, per il telefono è stato utilizzato un rivestimento bidirezionale a doppio strato che conferisce un effetto surreale mentre la luce ci scorre sopra".