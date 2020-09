Niente conferenza per gli sviluppatori di Samsung nel 2020

Samsung ha annunciato che la edizione fisica della propria conferenza per gli sviluppatori, la Samsung Developer Conference, è stata cancellata, sostituita da una serie di appuntamenti online. Questi saranno nella forma di aggiornamenti e interventi all'interno della propria piattaforma dedicata agli sviluppatori di APP oltre che via i forum di discussione delle community.

Si tratta della stessa dinamica seguita da tutti i produttori impegnati nell'ecosistema dello sviluppo di APP per le varie tipologie di dispositivi in commercio, costretti in questo periodo di pandemia mondiale a vietare tutti quei contesti nei quali erano previsti assembramenti di partecipanti.

La cancellazione della conferenza non giunge quale sorpresa, sia per le ben note dinamiche di questo atipico 2020 sia per una presunta mancanza di novità significative da parte di Samsung legate allo sviluppo delle proprie soluzioni software. Del resto questo andrebbe in parallelo con indiscrezioni che darebbero Google impegnata a convincere Samsung di abbandonare lo sviluppo di proprie soluzioni, come Bixby e il Galaxy Store, così da abbracciare quanto proposto dalla stessa Google nel proprio ecosistema.

Samsung ha già tenuto due eventi online della propria serie Unpacked per presentare le novità legate al mondo delle proprie soluzioni hardware, con un terzo evento previsto proprio per la giornata di domani. Questa formula, figlia dei tempi moderni, non è stata sino ad ora adattata anche per le soluzioni software a rafforzare un possibile cambio di direzione da parte dell'azienda coreana verso una più stretta e univoca collaborazione con Google.