MIUI 12: ecco su quali smartphone Xiaomi verrà installato il nuovo aggiornamento

Xiaomi ha intenzione di aggiornare alla nuova MIUI 12 molti dei suoi smartphone. Sull' arrivo della nuova interfaccia grafica chiaramente non ci sono dettagli specifici ma di fatto quello che possiamo ad oggi già sapere riguarda la lista di smartphone che l'azienda andrà ad aggiornare. Un punto importante che delinea chiaramente quanto la società è attenta ai propri utenti e soprattutto la volontà di portare avanti il più possibile anche gli smartphone più datati.

Xiaomi: la lista degli smartphone in aggiornamento alla MIUI 12

Parlare dei tempi di arrivo della nuova MIUI 12 è ancora troppo presto. Di solito però l'azienda decide di nominare la nuova interfaccia grafica ad inizio anno e lo ha fatto con la nuova MIUI 12 che arriverà entro l'anno. Gli ingegneri sono già a lavoro per lo sviluppo del nuovo sistema operativo personalizzato anche se è probabile che le prime ROM in versione Beta possano apparire sugli smartphone non prima della metà dell'anno.

Per Xiaomi è un anno speciale visto che festeggia il suo decimo completano e dunque la nuova MIUI 12 potrebbe risultare non una semplice interfaccia grafica di aggiornamento ma un custom ROM più particolare nei dettagli e chissà magari anche nel design. Come detto non si hanno molti dettagli sulle novità in arrivo ma quello che sembra palese riguarda l'adozione del "Tema Scuro" per l'intera interfaccia e dunque non solo per alcune applicazioni. Sicura l'integrazione con Android 11 in arrivo appunto verso la prossima estate e sicuramente anche miglioramenti riguardanti il 5G ormai entrato a gamba tesa nel mondo mobile nonché ulteriori novità che Xiaomi sicuramente introdurrà a sorpresa.

Quali saranno gli smartphone supportati e dunque pronti a ricevere la nuova MIUI 12? Ecco la lista:

Xiaomi MI 10 Pro

Xiaomi MI 10

Xiaomi MI 9

Xiaomi MI 9 SE

Xiaomi MI 9 Pro / 5G

Xiaomi MI 9 Lite

Xiaomi MI 8 Pro / Explorer

Xiaomi MI 8

Xiaomi MI 8 Lite

Xiaomi CC9 Pro / Mi Note 10

Xiaomi CC9

Xiaomi CC9E

Mi Mix Alpha

Mi Mix 3 / 5G

Mi Mix 2s

Mi Max 3

POCO F1

POCO X2

Redmi K30

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A / 8A Dual

Redmi 7

Redmi 7A