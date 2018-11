Iliad proroga la sua offerta 50 Giga: ''mai visto un successo così''. Come attivarla

Iliad continua la sua conquista al mercato italiano e dopo aver presentato al proprio pubblico la seconda offerta che permetteva di avere 40GB di traffico dati oltre le chiamate e gli SMS illimitati ad un prezzo di 6,99€ ecco che oggi ha deciso di accontentare ulteriori utenti bisognosi di maggiore traffico rinnovando ancora la sua terza offerta. In questo caso Iliad permetterà di attivare la Giga 50 che prevede sempre chiamate ed SMS illimitati verso tutti ma anche 50GB di traffico dati sotto rete 4G+ di Iliad il tutto ad un prezzo di 7,99€ al mese.

Iliad: ecco la nuova offerta a 7,99€ per 50GB in 4G+

L'offerta che conosciamo già dunque vuole conquistare ulteriore terreno nei confronti degli altri operatori e proporsi al pubblico con un rapporto qualità prezzo ancora interessante anche se la soglia dei 10€ sembra sempre più vicina. Di fatto Iliad permetterà di attivare l'offerta e di ottenere, come detto, fino a 50GB sotto rete 4G+. Vediamo i dettagli:

MINUTI ILLIMITATI in ITALIA verso tutti fissi e mobili

in ITALIA verso tutti fissi e mobili SMS ILLIMITATI in ITALIA verso tutti

in ITALIA verso tutti 50GB di traffico dati al mese sotto rete 4G+

PREZZO di 7,99€ al mese per sempre e senza vincoli

e senza vincoli EUROPA: Minuti ed SMS illimitati e 4GB di traffico dati

ECCO IL SITO UFFICIALE di ILIAD con la nuova offerta

A tutto questo Iliad permette di mantenere i minuti illimitati ma anche gli SMS illimitati in tutta Europa mentre per chi si sposterà l'azienda dedica 4GB di traffico dati distinti dai 50GB inclusi nell'offerta. Inoltre i minuti inclusi nell'offerta potranno essere usati anche per chiamare oltre 60 paesi in tutto il mondo.

Iliad: come attivare l'offerta

Come per le altre offerte anche per questa, Iliad, permetterà a chiunque di attivarla semplicemente andando nella pagina ufficiale del nuovo operatore e registrandosi con i propri dati. A questo punto sarà possibile decidere se ricevere direttamente a casa la nuova SIM oppure recarsi in uno dei punti vendita o Simbox presenti in tutta Italia.

Le nuove SIM infatti potranno essere acquistate direttamente sul sito ufficiale Iliad e si potrà scegliere di acquistare una nuova SIM e dunque un nuovo numero oppure utilizzare il servizio di portabilità che permetterà dunque di trasferire il proprio numero da altro operatore in Iliad. Non solo perché Iliad permetterà anche di acquistarle direttamente nei nuovi SimBox automatici distribuiti in tutta Italia. Ricordiamo che il costo della SIM Iliad è di 9.99€.

Come detto dunque è ancora possibile attivare la seconda tariffa che prevede ancora sim seppure nascoste con un bundle di tutto rispetto: