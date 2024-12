I SoC Exynos torneranno sui nuovi Galaxy S26 di Samsung? E si pensa al ritorno del 'Note'

Samsung potrebbe reintrodurre i chip Exynos nella serie Galaxy S26, prevista per il 2026. Voci indicano anche potenziali modifiche alla denominazione dei modelli, con l'eliminazione della versione base e nuovi nomi per le varianti Plus e Ultra.

Nonostante la famiglia Galaxy S25 non sia ancora stata ufficialmente presentata, l'attenzione dei rumor si sta già spostando verso la generazione successiva. La serie Galaxy S26 è prevista per gennaio 2026, e le ultime indiscrezioni suggeriscono un significativo cambiamento nella strategia di Samsung riguardo ai processori che alimenteranno i futuri dispositivi.

Secondo quanto riportato da un informatore sulla piattaforma X, in particolare, l'azienda sudcoreana starebbe pianificando di equipaggiare "in modo significativo" la linea Galaxy S26 con chip Exynos di propria produzione. Si tratterebbe di un considerevole cambio di rotta rispetto alle generazioni precedenti, che gli utenti più appassionati potrebbero non gradire particolarmente. In passato i chip Exynos non si sono sempre dimostrati all'altezza dei corrispettivi di Qualcomm, implementati tradizionalmente su molti dei flagship concorrenti.

Samsung verso l'indipendenza tecnologica, come Apple?

La scelta di tornare ai chip Exynos per la serie Galaxy S26 sembra essere motivata dalla volontà di Samsung di ridurre la propria dipendenza da Qualcomm nel segmento high-end degli smartphone. Negli ultimi anni, l'azienda ha fatto affidamento principalmente sui processori Snapdragon per i suoi dispositivi di punta, una tendenza che potrebbe invertirsi con l'introduzione del presunto Exynos 2600. In realtà, pare che - secondo alte voci mai ufficializzate - l'azienda avesse pensato di passare ad Exynos anche sugli imminenti Galaxy S25.

L'azienda è però tornata sui propri passi per via di problemi di resa nella produzione del chip, costringendo i tecnici del colosso a optare per lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm come soluzione principale, se non addirittira esclusiva in tutto il mondo. Nonostante le difficoltà incontrate, Samsung non sembra intenzionata ad abbandonare lo sviluppo dei propri processori: Exynos 2500, che ha recentemente raggiunto livelli di resa accettabili, dovrebbe trovare spazio nei foldable a conchiglia Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip FE, con Samsung che pare voler prendere tempo per continuare a perfezionare la propria tecnologia prima dell'adozione su larga scala.

L'obiettivo dei coreani sembra quindi sviluppare un chip Exynos 2600 che non solo eviti i problemi di produzione del suo predecessore, ma che sia anche in grado di competere ad armi pari con le soluzioni di Qualcomm. È importante sottolineare che queste informazioni provengono da fonti non ufficiali e, come tali, devono essere considerate con la dovuta cautela. Tuttavia, la logica dietro questa potenziale strategia appare solida dal punto di vista commerciale per Samsung, che pare voglia intraprendere una strada molto simile a quella già percorsa dalla rivale di sempre, Apple.

Oltre alle novità riguardanti i processori, di recente sono emerse voci su possibili cambiamenti nella denominazione e nella struttura della lineup del 2026: Samsung starebbe infatti pensando di eliminare il modello base della serie, optando per una ristrutturazione dei nomi dei dispositivi rimanenti. In particolare, si parla della possibilità che Galaxy S26 Ultra venga rinominato Galaxy S26 Note, mentre il modello Plus potrebbe diventare Pro. Il ritorno del brand Note potrebbe essere particolarmente caro ai fan di vecchia data della linea di smartphone, evidenziando come il modello Ultra sia di fatto un erede spirituale della storica serie con il pennino integrato.