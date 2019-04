Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole dell'azienda in arrivo a giugno

A Barcellona, Huawei, lo ha presentato per la prima volta al mondo. Pochi giorni dopo abbiamo avuto modo di provarlo dal vivo, per pochi minuti. Parliamo del nuovo Huawei Mate X ossia il primo smartphone dell'azienda con display pieghevole. Un device che guarda al futuro grazie alla presenza di un pannello esterno completamente pieghevole ma anche completamente touch capace di ampliare la superficie classica di uno smartphone in quella di un tablet da 8 pollici. A distanza di qualche mese ecco giungere ora la notizia del suo arrivo sul mercato, anche se non ufficiale.

Huawei Mate X: arriverà davvero a giugno?

L'indiscrezione come sempre è da prendere con la dovuta cautela. In questo caso infatti non giunge alcuna conferma da parte dell'azienda ma il rumor sulla data di uscita viene rivelato indirettamente da Huawei che nella pagina ufficiale del prodotto pone come disponibilità quella del mese di Giugno 2019. In questo caso la pagina pubblicata direttamente su VMall, il sito di e-commerce dell'azienda, è andata velocemente offline ma di fatto ai più veloci è stato possibile osservare quella futura disponibilità per il mese di Giugno.

Il prezzo non era però presente anche se sappiamo che in Italia lo smartphone pieghevole arriverà ad un prezzo elevato di 2.299€, almeno secondo le prime informazioni ufficiali pervenute da Huawei stessa. Chiaramente è possibile che la data di uscita per il mese di giugno sia quella per il mercato cinese mentre per l'Europa si dovrà attendere qualche mese di più, di fatto però Huawei sta lavorando assiduamente per portare il prima possibile il device nelle mani di chi vorrà acquistare un dispositivo con tecnologia unica al mondo.

Huawei Mate X: le specifiche tecniche

Ricordiamo come il nuovo smartphone pieghevole di Huawei sia in possesso di in display esterno completamente pieghevole capace di avere una superficie di 8 pollici quando aperto. Da chiuso invece il device proporrà agli utenti un pannello principale da 6.6 pollici dalla risoluzione di 2.480 x 1.148 pixel ed uno schermo secondario da 6.38 pollici dalla risoluzione di 2.480 x 2.200 pixel.

Al suo interno troveremo il nuovo Kirin 980 come processore ma soprattutto il modem Balong 5000 che Huawei ha presentato a Pechino ad inizio anno e che permetterà di avere la connessione alla più veloce rete 5G in arrivo. 8GB di RAM ma anche 512GB di memoria interna espandibile con una NM Card fino a 256GB quindi una tripla fotocamera con sensori da 40MPx, 16MPx (Ultra Grandangolare) e 8MPX (Telephoto). A completare il tutto anche una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 55W capace di ricaricare il 85% in soli 30 minuti.