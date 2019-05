Google Home: volete giocare a Trivia Crack con i vostri amici? Ecco come fare in un solo passaggio

Conoscete Trivia Crack? Se non lo conoscete sappiate che altro non è se non un divertente gioco presente sia su iOS che su Android che ha come obiettivo quello di ottenere i 6 personaggi della ruota. Ogni personaggio rappresenta una delle categorie di domande: Arte, Scienza, Sport, Spettacoli, Geografia e Storia. Il primo giocatore che ottiene i sei personaggi sarà il vincitore della partita. Ogni partita avrà un massimo di 25 round. Per ottenere un personaggio, si dovrà dunque rispondere correttamente a tre domande di qualsiasi categoria. Un gioco che nel corso dei suoi mesi di vita ha divertito molti utenti che lo hanno scaricato. Bene da oggi sarà possibile giocarci non solo sullo smartphone ma anche su Google Home.

Google Home e Trivia Crack: come giocarci

Come detto tutti gli utenti in possesso di un Google Home potranno facilmente usare la loro voce per giocare a Trivia Crack. Come? Semplicemente basterà attivare Google Home tramite la parola chiave "Hey Google, giochiamo a ti senti fortunato". In questo modo gli utenti potranno accedere al gioco di Trivia Crack il quale offrirà la modalità "Singola" per giocare in modo autonomo o anche quella "Party" per giocare invece con quattro squadre diverse.

L'obiettivo del gioco è sempre il medesimo dell'applicazione mobile e dunque sarà necessario rispondere correttamente ad una serie di domande per conquistare tutti i personaggi e vincere il gioco. La comodità in questo caso però sarà quella di avere la possibilità di ascoltare e rispondere alle domande direttamente con Google Home.