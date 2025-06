CoopVoce Evo 20: promo speciale shock a 2,49 euro al mese con 20GB di traffico!

CoopVoce sorprende il mercato mobile italiano con Evo 20 Promo Speciale, una tariffa pensata per chi cerca un piano completo a un prezzo imbattibile. L’offerta, disponibile esclusivamente online fino al 18 giugno 2025, si rivolge ai nuovi clienti – sia con nuova numerazione che tramite portabilità – e prevede un pagamento anticipato per il primo anno, con un costo effettivo di soli 2,49 euro al mese e attivazione inclusa nel prezzo.

Cosa offre Evo 20 Promo Speciale

Evo 20 Promo Speciale include ogni mese:

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili 20GB di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot

di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot COSTO: 29,90€ anticipati per 1 anno (2,49€ al mese) poi 4,90€ al mese

OPERATORE di PROVENIENZA: Tutti e anche Nuovi clienti

e anche DOVE ATTIVARLA: ONLINE QUI

COSTO di attivazione: GRATIS

SIM: consegna a casa GRATUITA

Il tutto a 29,90 euro per i primi 12 mesi, equivalenti a 2,49 euro mensili. Terminato il primo anno, il canone passa a 4,90 euro al mese, mantenendo comunque attivazione gratuita e nessun vincolo contrattuale.

Attivazione e modalità di acquisto

La sottoscrizione di Evo 20 Promo Speciale avviene esclusivamente online, dove è obbligatorio attivare il servizio Rinnovo Facile: questo sistema permette il rinnovo automatico dell’offerta, addebitando solo il costo del canone mensile sul metodo di pagamento scelto, senza costi extra o sorprese. Al momento della sottoscrizione, il cliente può scegliere tra la spedizione della SIM a domicilio o il ritiro presso uno dei punti vendita Coop abilitati (esclusi i supermercati Coop della Calabria). Da poco, anche alcuni punti vendita in Sicilia sono tornati disponibili per il ritiro SIM, dopo un periodo di esclusione.

Per completare l’attivazione, la SIM deve essere attivata online o ritirata in negozio entro 30 giorni dall’acquisto. Da luglio 2024, la procedura di identificazione può essere effettuata rapidamente anche tramite SPID, alternativa più veloce rispetto alla videoidentificazione tradizionale. CoopVoce offre inoltre la possibilità di scegliere la eSIM, la SIM digitale che elimina la necessità della scheda fisica.

Dettagli tecnici e copertura

CoopVoce opera come Full MVNO, appoggiandosi alle reti TIM e Vodafone per la copertura mobile, limitatamente alle tecnologie 2G e 4G. Dal 2024, le nuove SIM vengono attivate sempre più spesso sulla rete Vodafone, mentre il supporto al 5G è previsto entro la fine del 2025. La velocità massima dichiarata in 4G raggiunge i 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Dal marzo 2023, i clienti con smartphone compatibili possono usufruire del servizio VoLTE, che permette chiamate ad alta qualità su rete 4G.

Roaming UE e Regno Unito

I minuti e gli SMS inclusi nell’offerta sono validi anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, alle stesse condizioni dell’Italia. Per le nuove attivazioni dal 1° maggio 2025, è possibile utilizzare tutti i 20 GB mensili anche all’estero nei primi 30 giorni. Superata questa soglia, il traffico dati in roaming è limitato a 7 GB mensili; oltre tale limite, la navigazione è disponibile a consumo al costo di 0,16 centesimi di euro per MB, fino al rinnovo successivo.

Cosa succede in caso di credito insufficiente

Se il credito residuo non è sufficiente al momento del rinnovo, l’offerta viene sospesa per 30 giorni: in questo periodo, i minuti e gli SMS sono tariffati secondo il piano SuperFacile Coop (12 cent/min con scatto alla risposta di 12 cent e tariffazione a scatti di 30 secondi; SMS a 12 cent), mentre il traffico dati resta bloccato. Se entro 30 giorni non si effettua una ricarica, l’opzione viene disattivata. In alternativa, si può passare al piano Veloce Coop, con tariffazione a consumo effettivo e senza scatto alla risposta.