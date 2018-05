Intel SSD 905P con tecnologia Optane, sfuggono alcune info prima del lancio

Come riportato da Techpowerup, che a sua volta cita Newegg, è in arrivo un nuovo SSD ad elevate prestazioni per il mondo degli utenti consumer facoltosi, ma non certo solo per loro. Stiamo parlando del modello Intel Optane SSD 905P, di fatto un modello che va a migliorare ulteriormente le prestazioni del modello 900P già in commercio. Stando a quanto riportato, viene confermata l'interfaccia PCI-Express 3.0 x4, con form factor HHHL oppure U.2.

La sigla, dopotutto, non fa pensare a grandi stravolgimenti rispetto al noto. A cambiare sono le prestazioni: per i due modelli indicati, 480GB e 960GB, si parla di 2600MB/s in lettura e 2200MB/s in scrittura, contro i 2500/2000 rispettivamente del modello 900P. Impressionanti i valori di IOPS: 575000 in random read 4K, 550000 nelle scritture, con una latenza inferiore ai 10µs, che è la vera forza delle unità con tecnologia Optane.

Ecco la tabella con le informazioni a disposizione. Ovviamente è presto per capire se e quali modelli arriveranno anche sul nostro mercato a breve, ma la certezza è che non saranno certo a buon mercato. Il modello da 960GB è infatti disponibile in pre-ordine alla cifra di ben 1600 Dollari USA. Da notare l'impressionante valore di endurance: questa unità può reggere fino a 10 scritture complete al giorno, ovvero quasi 10TB di dati in scrittura. Ora non resta che attendere l'annuncio ufficiale, per conoscere anche i prezzi definitivi localizzati anche nel nostro Paese.