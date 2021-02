Una GeForce GT 710 alle prese con Horizon Zero Dawn, un'agonia fino alla risoluzione 72p

La versione PC di Horizon Zero Dawn, per quanto sia una conversione da Playstation 4 (per giunta non fra le migliori al debutto), non nasce certo per girare bene su una GeForce GT 710, una scheda video di inizio 2016 (architettura Kepler) e per giunta già allora di fascia bassa: costava tra 30 e 40 dollari.

Se avete qualche dubbio, guardatevi il seguente video pubblicato dal canale zWORMz Gaming in cui la vetusta GPU è stata messa alla prova con il gioco di Guerrilla Games. Oltre a dimostrare l'ingiocabilità del titolo con la GeForce GT 710, lo Youtuber Kryzzp ha messo in evidenza la capacità del motore di rendering di supportare risoluzioni "infime", in questo caso fino a un improbabile 128 x 72 pixel.

Basata su GPU GK208 prodotta a 28 nanometri e dotata di 192 CUDA core coadiuvati da 2 GB di memoria DDR3 su bus a 64 bit, la scheda ha macinato 2-3 fps a 1080p con i dettagli al massimo, per guadagnarne altri 2-3 riducendo al minimo le impostazioni di dettaglio. Passare a 720p ha restituito una media di 8 fps e a 360p si sale a un comunque imbarazzante valore di 12 fps. Anche la risoluzione 256 x 144 pixel non è di grande aiuto, con un frame rate medio di circa 20 fps. La situazione non migliora troppo a 128 x 72 pixel.

La grafica è ovviamente un ammasso di quadratini colorati che ricorda bei tempi andati e che fanno apparire Minecraft ai limiti del fotorealismo. La risoluzione 128 x 72 pixel è inferiore a quella del Game Boy Advance (240 x 160 pixel) e persino quella di una calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T, dotata di uno schermo da 2,8 pollici con risoluzione 320 x 240 pixel.

Un esperimento simpatico, del tipo "si può e quindi lo faccio", che ci dà un po' l'idea dell'evoluzione del settore grafico nel corso degli anni, anche a costo di seviziare una perla della scorsa generazione. E ora scusateci, dopo aver visto il filmato andiamo a strapparci gli occhi!