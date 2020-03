Studi e combatti COVID-19? Nvidia ti dà una mano (gratis) con Parabricks

Ottenere risultati in ore rispetto ai giorni potrebbe avere un impatto importantissimo sulla comprensione dell'evoluzione del virus e sullo sviluppo dei vaccini . Nvidia sta inoltre cercando, tramite provider cloud e centri dedicati al supercomputing, di fornire risorse di calcolo e accesso a Parabricks tramite le loro piattaforme. "Poiché questa pandemia si sta evolvendo, monitoreremo la situazione ed estenderemo l'offerta se necessario ", ha concluso l'azienda.

"Accelerare la scienza fa parte da molto tempo della missione di Nvidia. Il team di Parabricks si è unito a noi a dicembre, portando con sé il suo ultimo strumento per tale compito. Può ridurre il tempo di variant calling (il processo tramite il quale si identificano varianti nei dati sequenziati, ndr) su un intero genoma umano da giorni a meno di un'ora su un singolo server ".

I ricercatori che hanno a disposizione delle GPU di Nvidia possono compilare il form a questo indirizzo e richiedere una licenza di Parabricks. "I ricercatori stanno sequenziando sia il nuovo Coronavirus che i genomi delle persone affette da COVID-19 per comprendere, tra le altre cose, la diffusione della malattia e chi è più colpito. Ma l'analisi delle sequenze genomiche richiede tempo e potenza di calcolo", spiega Nvidia .

Nvidia ha reso disponibile una licenza gratuita di 90 giorni di Parabricks, un tool molto utile ai ricercatori che vogliono accelerare la comprensione del nuovo Coronavirus e mettere a punto una risposta efficace. Parabricks è uno strumento (toolkit) per l'analisi genomica che usa le GPU per accelerare fino a 50 volte l'analisi dei dati derivati dal sequenziamento genetico.

