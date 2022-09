Sconti schede video GeForce RTX: -1.000 euro sulla 3090 Ti e tutte le altre offerte sulle varie fasce di prezzo

NVIDIA ha appena annunciato le schede video di nuova generazione, dalle quali manca la fascia media. Questo perché le GeForce RTX 3000 continueranno a restare sul mercato: GeForce RTX 3060, 3070 e 3080. Soluzioni che, quindi, non perderanno necessariamente di valore e, unitamente agli sconti che ci sono adesso su Amazon con la fine della crisi dei semiconduttori, diventano ora molto convenienti.

Come potete facilmente verificare, questa Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP costava 2.407 € nel mese di agosto. Si tratta di una soluzione top di gamma per chi è alla ricerca delle massime prestazioni e vuole giocare alle massime risoluzioni a frame rete molto elevato. Ora la scheda video con il taglio di prezzo più ampio su Amazon.

Abbiamo inserito alcune delle più interessanti RTX 3080, 3070, 3060, scegliendo fra i maggiori ribassi ora in atto nella categoria hardware di Amazon.

Chiudiamo con la fascia di ingresso: soluzioni meno performanti, ma comunque ottime per la maggior parte dei giochi e per il gaming in Full HD. Anche in questo caso, proponiamo i migliori prezzi ora disponibili su Amazon.