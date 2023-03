NVIDIA RTX 4000 SFF è la scheda video professionale per sistemi compatti

Il mondo della grafica professionale accoglie la nuova NVIDIA RTX 4000 SFF e ben cinque soluzioni destinate alle workstation mobile, sempre basate sull'ultima architettura Ada Lovelace. NVIDIA ha scelto la GTC 2023 per introdurre una scheda video con dimensioni contenute che mette insieme una GPU AD104 e 20 GB di memoria GDDR6 a 16 Gbps su bus a 160 bit.

La GPU prevede 6144 CUDA core attivi, 192 Tensor core e 48 RT core, caratteristiche che le consentono di raggiungere fino 19,2 TFLOPs con calcoli in virgola mobile a singola precisione e fino 306,8 TFLOPs negli scenari in cui sono chiamati in causa i Tensor core.

Le dimensioni contenute ne fanno una cosiddetta soluzione "half height", con un dissipatore dual-slot con una singola ventola. La NVIDIA RTX 4000 SFF non presenta connettori per l'alimentazione esterna in quanto il TGP si attesta sui 70W. Questa scheda arriverà sul mercato al prezzo di 1250 dollari.

Per quanto riguarda invece il mercato mobile, NVIDIA ha annunciato le soluzioni per workstation RTX 5000, 4000, 3500, 3000 e 2000. Le specifiche tecniche ricalcano in buona parte le proposte GeForce RTX 4000 Laptop, salvo per la RTX 3500 che si presenta con 5120 CUDA core, una configurazione che non abbiamo visto sulle GPU destinate al settore consumer, insieme a 12 GB di memoria GDDR6 ECC a 18 Gbps su bus a 192 bit.

La RTX 5000 è simile in tutto e per tutto alla GeForce RTX 4090 Laptop: abbiamo una GPU AD103 con 9728 CUDA core e 16 GB di memoria GDDR6 ECC a 18 Gbps su bus a 256 bit. La RTX 4000 è una GeForce RTX 4080 Laptop sotto mentite spoglie AD104, 7424 CUDA core, 12 GB di memoria GDDR6 ECC a 18 Gbps, 192 bit).

La RTX 3000 ricalca la GeForce RTX 4070 Laptop con un chip AD106 dotato di 4608 CUDA core attivi, 8 GB di memoria GDDR6 con ECC a 16 Gbps su bus a 128 bit. Il modello che chiude il gruppo, chiamato RTX 2000, è identico alla RTX 4060 Laptop con un chip AD107, 3072 CUDA core e 8 GB di GDDR6 ECC a 16 Gbps su bus a 128 bit. Da sottolineare che non esiste una soluzione RTX con 2560 CUDA core come la GeForce RTX 4050 Laptop.