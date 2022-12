NVIDIA DLSS 3, la tecnologia chiave delle GeForce RTX 4000, è già disponibile in 14 giochi

Dopo Portal with RTX, disponibile dall'8 dicembre, NVIDIA ha annunciato cha la tecnologia DLSS è stata implementata in oltre 250 tra giochi e app. L'ultimo mese dell'anno è particolarmente "prolifico" sotto questo punto di vista, in particolare per il DLSS 3 che raggiunge quota 14 per quanto concerne i titoli che lo supportano. La tecnologia che permette l'upscaling grazie all'IA, sensibile evoluzione di quanto visto con il DLSS 2 ed esclusiva delle nuove GeForce RTX 4000, approda sui seguenti giochi a dicembre:

Need for Speed Unbound (disponibile con DLSS 3)

Warhammer 40,000 Darktide (disponibile con DLSS 3 e ray tracing)

Portal with RTX (dall'8 dicembre con DLSS 3 e path tracing)

Jurassic World Evolution 2 (aggiornato al DLSS 3 l'8 dicembre)

The Witcher 3: Wild Hunt (aggiornato con DLSS 3 e ray tracing il 14 dicembre)

Non solo, questo mese segna l'arrivo sul mercato di giochi con supporto al DLSS 2, tecnologia che può essere abilitata su tutte le generazioni di schede video GeForce RTX uscite negli ultimi anni:

Firefighting Simulator (disponibile con DLSS 2)

Marvel's Midnight Suns (da oggi con DLSS 2 e ray tracing)

Choo-Choo Charles (dal 9 dicembre con DLSS 2)

Blacktail (dal 15 dicembre con DLSS 2)

Grazie alla Frame Generation, il DLSS 3 è in grado di ricostruire sette ottavi dei pixel visualizzati, permettendo di giocare con un'alta qualità dell'immagine ma un frame rate ben superiore a quello offerto con le precedenti generazioni del DLSS.

Nei giochi GPU-limited, il DLSS 2 può accelerare il frame rate fino a 2 volte rispetto al rendering nativo, mentre il DLSS 3 può spingersi fino a 4 volte. La tecnologia è particolarmente utile in quei titoli CPU limited, come Microsoft Flight Simulator, dove il DLSS 3 raddoppia il frame rate. Il DLSS 3, inoltre, include la tecnologia NVIDIA Reflex per contenere la latenza del sistema, cosa molto utile nel gaming competitivo.

AMD, in procinto di introdurre le prime schede video RDNA 3, ha annunciato che renderà disponibile nel corso del 2023 la terza generazione della propria tecnologia Fidelity Super Resolution (FSR), dalla quale si aspetta di ottenere un incremento delle prestazioni sino al raddoppio degli fps rispetto a quanto ottenibile con FSR 2.