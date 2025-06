Datacenter da 2000 GPU funziona grazie a batterie EV riciclate e solare

Redwood Materials ha realizzato la più ampia infrastruttura al mondo alimentata da batterie riciclate, utilizzata per un datacenter da 2.000 GPU gestito da Crusoe Energy. La struttura, sostenuta da energia solare e batterie EV riutilizzate, rappresenta un modello sostenibile per l'alimentazione dei futuri centri di calcolo ad alta intensità energetica.

La crescente domanda energetica generata dai datacenter, in particolare quelli dedicati all'intelligenza artificiale, sta spingendo il settore tecnologico verso soluzioni più sostenibili e autonome. In quest'ottica si inserisce il nuovo progetto di Redwood Materials, che ha annunciato il lancio della più grande infrastruttura al mondo alimentata da batterie riutilizzate: un datacenter da 2000 GPU, gestito da Crusoe Energy, già partner del progetto Stargate di OpenAI.

Il sito si trova presso il campus di Redwood a Sparks, in Nevada, dove l'azienda, fondata nel 2017 dal co-fondatore di Tesla JB Straubel, porta avanti una delle più grandi operazioni di riciclo di batterie del Nord America. Il datacenter, come riporta Bloomberg, è completamente off-grid: alimentato da pannelli solari con una potenza minima di 12 megawatt e supportato da un sistema di stoccaggio energetico composto da centinaia di batterie provenienti da veicoli elettrici dismessi. La capacità complessiva del sistema è di 63 megawattora, sufficiente a fornire elettricità a circa 9.000-10.000 abitazioni americane medie.

Secondo Cal Lankton, Chief Commercial Officer di Redwood, le batterie EV utilizzate hanno esaurito la loro vita utile per la mobilità, ma mantengono ancora circa il 50% della capacità originale, rendendole ideali per applicazioni stazionarie meno impegnative. "È come una casa di riposo per batterie", ha dichiarato, sottolineando che i sistemi di accumulo con batterie riciclate hanno prestazioni comparabili a quelle delle soluzioni al litio nuove, ma a metà del costo.

La struttura rappresenta anche la più grande microrete del continente nordamericano, un esempio di come sia possibile ridurre il peso dei datacenter sulla rete elettrica pubblica, sempre più sotto pressione.

Redwood Materials ha generato circa 200 milioni di dollari di fatturato nel 2024, ma prevede un forte incremento nella seconda metà del 2025 con il lancio di nuovi impianti. Lankton ha annunciato l'espansione della nuova divisione Redwood Energy, dedicata specificamente allo sviluppo di sistemi di accumulo per la rete, con progetti da 100 megawatt e una capacità prevista di 5 GWh entro il prossimo anno.

Nel frattempo, mentre l'industria guarda ai reattori modulari come futura fonte energetica per i data center, soluzioni come quella di Redwood rappresentano già oggi un modello concreto e replicabile per garantire energia pulita e stabile, integrata con fonti rinnovabili, senza gravare sulle reti locali.