Call of Duty Black Ops 6 tra i primi videogiochi con AMD FSR 4 basato su intelligenza artificiale?

Un dirigente di AMD ha dichiarato che Call of Duty: Black Ops 6, il nuovo FPS di Activision, integrerà l'FSR di prossima generazione. La tecnologia FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) sarà basata su tecniche di machine learning, come il DLSS di NVIDIA.

La scorsa settimana AMD ha confermato l'arrivo delle GPU Radeon di prossima generazione, l'ipotetica gamma Radeon RX 8000, all'inizio del 2025. È lecito aspettarsi maggiori dettagli al CES 2025 di Las Vegas, a inizio gennaio, non solo per quanto riguarda le specifiche tecniche, ma anche in merito alle tecnologie correlate. Inutile dire che c'è grande attesa per il FidelityFX Super Resolution 4, più in breve FSR 4.

A settembre, AMD aveva anticipato un cambio di direzione rispetto al passato, nel solco tracciato da NVIDIA: il nuovo FSR si baserà su tecniche di apprendimento automatico (ML). Un cambiamento deciso, secondo Jack Huynh, vicepresidente e general manager del Computing and Graphics Business Group, verso la fine del 2023.

Il passaggio di FSR 4 all'IA consentirà probabilmente a FSR 4 di offrire una migliore qualità grafica, prestazioni maggiori e ridurre ulteriormente i consumi in-game, cosa che risulterà utile in campo mobile, sia quello delle console portatili sia quello mobile.

Nei giorni scorsi AMD ha illustrato il lavoro su un denoiser basato su una rete neurale pensato per migliorare la gestione e la qualità dell'immagine con il path tracing - o full ray tracing. La tecnica combina upscaling e denoising in un'unica rete neurale, a differenza di quanto ha fatto NVIDIA finora.

Al momento non sono stati diffusi dettagli, ma nell'ambito dell'annuncio del Ryzen 7 9800X3D tenutosi nei giorni scorsi, proprio Jack Huynh ha anticipato l'integrazione di un "FSR di prossima generazione basato su ML" (machine learning) in Call of Duty: Black Ops 6, il nuovo FPS di Activision. Potete vederlo nel video qui sopra.

Rimane da capire se la nuova direzione influirà sull'essenza dell'FSR che abbiamo conosciuto in questi anni, ovvero una tecnologia agnostica, capace di funzionare su diverse architetture. Intel ha comunque dimostrato che si può, permettendo a XeSS di funzionare sulle unità XMX sulle GPU Arc e di girare anche su GPU di altri produttori che supportano Shader Model 6.4 sfruttando l'istruzione DP4a.

AMD sta lavorando a stretto contatto con Activision per implementare l'FSR di prossima generazione, ma non è chiaro quando lo vedremo all'interno del gioco, se al lancio della tecnologia o successivamente. Call of Duty: Black Ops 6 supporta già numerose tecnologie, tra cui FSR 3.1, ma secondo alcune analisi tecniche la qualità dell'implementazione della tecnologia AMD lascia piuttosto a desiderare. Andrà meglio con FSR 4?